早餐店不給取餐「跳海帶舞＋吐舌」嘲諷 外送員氣炸譙「奧店家」挨告

熊貓外送foodpanda一名蕭姓外送員接單遇到店家不讓取餐，老闆娘還大跳海帶舞、吐舌嘲諷，氣到開罵「奧店家」、「爛態度」和「幼稚」等語，事後雖然挨告公然侮辱，但桃園地院審理認為錯不在他，今天宣判無罪。全案可上訴。

判決指出，蕭男前年10月11日上午8時許到桃園市桃園區某早餐店取餐，因為被店家拒絕，便在店門口大罵「奧店家、媽的、妳這什麼爛態度」，接著拿出手機錄影繼續說「你的幼稚行為怎麼不再來一次」、「媽的幼稚」等語。

早餐店老闆娘興訟指控蕭男公然侮辱，並指蕭男罵得很大聲，引起鄰居及客人關切，讓她覺得很丟臉，晚上都沒辦法睡覺；蕭男否認犯罪，辯稱老闆娘已有2次不讓他取餐的紀錄，事發當天是第3次，對方還跳海帶舞、吐舌頭挑釁，他是對其行為感到生氣，才會說出「奧店家」等語。

法院調查，早餐店老闆娘是不滿蕭男態度才不讓其取餐，而事發當天是老闆娘先說「你不用來啊」、「不歡迎你，來一次我就報警一次」等語，拒絕蕭男取餐，雙方發生口角爭執後，蕭男才陸續說出「奧店家」等語，勘認雙方爭執並非蕭男主動挑起。

另外，早餐店老闆娘透過熊貓外送平台接單與出餐多次，唯獨連續拒絕蕭男取餐3次，其行為已影響蕭男執行熊貓外送業務，導致對方徒耗時間勞力成本，生氣也是在所難免。