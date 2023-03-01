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勾結大陸女律師詐明泰科技 法務主管判2年卻因酒駕沒緩刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

明泰科技公司前法務室資深經理呂紹甫勾結大陸女律師蔣楚明，向明泰佯稱辦理多項專利案，將錢匯進蔣女在境外設立的紙上公司帳戶，詐走2千多萬元，一審依詐欺罪判呂7年徒刑，沒收54萬7千多美元。呂上訴並認罪，與明泰公司以2706萬元調解，台灣高等法院今依3個詐欺罪判2年徒刑，沒收1322萬犯罪所得，因他有酒駕前科，緩刑飛了。

呂紹甫於2006年2月22日至2015年8月14日間擔任明泰科技法務部門最高主管，負責明泰合約及法律文件的審閱、訴訟、專利權申請及爭議處理業務，他後來在大陸結婚生子。蔣楚明原任職上海市金馬律師事務所，與呂熟識。

呂被控透過蔣女設立 ALPHA IMAGE 公司，並開立香港匯豐銀行帳戶，由呂向明泰公司回報，明泰公司審核通過、建檔後，以 ALPHA IMAGE 公司取代金馬律師事務所為明泰公司的法律專業服務供應商，並以 ALPHA IMAGE 公司香港匯豐銀行帳戶作為律師費用付款帳戶。而呂與蔣女明知沒提供法律服務，卻仍由蔣女開立ALPHA IMAGE 公司發票，呂再向明泰科技請款，騙得2292萬7282元。

再者，呂等兩人也從專利申覆案件下手，明泰科技誤以為蔣女有提供法律專業服務，將154萬5418元匯至香港匯豐銀行帳戶。而明泰科技公司與美國Phoebe 公司間有貨款訴訟，該案達成和解後，呂紹甫在2013年11月間透過明泰公司委任的美國 Ardent 律師事務所 Hubert 律師，向 Phoebe 公司佯稱ALPHA IMAGE 香港匯豐銀行帳戶是明泰科技受款帳戶，Ardent律師事務所和 Phoebe 公司都上當，翌月由 Phoebe 公司將113萬4397元美元的和解金匯入，事後再由蔣楚明匯款106萬4332元美元至明泰公司帳戶內。

呂紹甫在高院審理時認罪，高院認為呂與明泰科技以2706萬元成立調解，除已支付其中340萬元外，並設定不動產抵押擔保，量刑基礎和應沒收的犯罪所得有所改變，因此撤銷原判決。

高院批評呂紹甫為明泰科技法務主管，竟與蔣楚明聯手向公司敲詐，還詐取明泰公司他案訴訟的和解金，是濫用明泰科技對他的信賴，侵害他人財產權益。考量呂坦認犯行又與公司調解，3個詐欺罪各處1年10月、8月與10月徒刑，應執行2年，未扣案的犯罪所得1322萬9323元沒收。因呂去年10月14日吃完羊肉爐後酒駕而犯公共危險罪，被判4月徒刑確定，他因此無法緩刑，案件定讞。

明泰科技公司前法務室資深經理呂紹甫勾結大陸女律師蔣楚明敲詐公司，台灣高等法院審理期間呂認罪，與明泰公司以2706萬元調解，高院今依3個詐欺罪判他2年徒刑，沒收未扣案的1322萬餘元犯罪所得。圖／聯合報系資料照
明泰科技公司前法務室資深經理呂紹甫勾結大陸女律師蔣楚明敲詐公司，台灣高等法院審理期間呂認罪，與明泰公司以2706萬元調解，高院今依3個詐欺罪判他2年徒刑，沒收未扣案的1322萬餘元犯罪所得。圖／聯合報系資料照

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