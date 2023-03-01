勾結大陸女律師詐明泰科技 法務主管判2年卻因酒駕沒緩刑
明泰科技公司前法務室資深經理呂紹甫勾結大陸女律師蔣楚明，向明泰佯稱辦理多項專利案，將錢匯進蔣女在境外設立的紙上公司帳戶，詐走2千多萬元，一審依詐欺罪判呂7年徒刑，沒收54萬7千多美元。呂上訴並認罪，與明泰公司以2706萬元調解，台灣高等法院今依3個詐欺罪判2年徒刑，沒收1322萬犯罪所得，因他有酒駕前科，緩刑飛了。
呂紹甫於2006年2月22日至2015年8月14日間擔任明泰科技法務部門最高主管，負責明泰合約及法律文件的審閱、訴訟、專利權申請及爭議處理業務，他後來在大陸結婚生子。蔣楚明原任職上海市金馬律師事務所，與呂熟識。
呂被控透過蔣女設立 ALPHA IMAGE 公司，並開立香港匯豐銀行帳戶，由呂向明泰公司回報，明泰公司審核通過、建檔後，以 ALPHA IMAGE 公司取代金馬律師事務所為明泰公司的法律專業服務供應商，並以 ALPHA IMAGE 公司香港匯豐銀行帳戶作為律師費用付款帳戶。而呂與蔣女明知沒提供法律服務，卻仍由蔣女開立ALPHA IMAGE 公司發票，呂再向明泰科技請款，騙得2292萬7282元。
再者，呂等兩人也從專利申覆案件下手，明泰科技誤以為蔣女有提供法律專業服務，將154萬5418元匯至香港匯豐銀行帳戶。而明泰科技公司與美國Phoebe 公司間有貨款訴訟，該案達成和解後，呂紹甫在2013年11月間透過明泰公司委任的美國 Ardent 律師事務所 Hubert 律師，向 Phoebe 公司佯稱ALPHA IMAGE 香港匯豐銀行帳戶是明泰科技受款帳戶，Ardent律師事務所和 Phoebe 公司都上當，翌月由 Phoebe 公司將113萬4397元美元的和解金匯入，事後再由蔣楚明匯款106萬4332元美元至明泰公司帳戶內。
呂紹甫在高院審理時認罪，高院認為呂與明泰科技以2706萬元成立調解，除已支付其中340萬元外，並設定不動產抵押擔保，量刑基礎和應沒收的犯罪所得有所改變，因此撤銷原判決。
高院批評呂紹甫為明泰科技法務主管，竟與蔣楚明聯手向公司敲詐，還詐取明泰公司他案訴訟的和解金，是濫用明泰科技對他的信賴，侵害他人財產權益。考量呂坦認犯行又與公司調解，3個詐欺罪各處1年10月、8月與10月徒刑，應執行2年，未扣案的犯罪所得1322萬9323元沒收。因呂去年10月14日吃完羊肉爐後酒駕而犯公共危險罪，被判4月徒刑確定，他因此無法緩刑，案件定讞。
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