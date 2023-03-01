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確診回升萬例！本土+11,995 輕症免隔離最快3月底上路

「丟丟妹」李明珊和老公情感決裂 調解四度還沒離婚

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

因穿著火辣直播賣海鮮走紅的直播主「丟丟妹」李明珊，與從事海鮮批發商的老公王心正爆出婚變，王心正坦言從去年11月初就與「丟丟妹」斷聯，「丟丟妹」亦向王心正提起離婚訴訟。

新北地方法院四度開調解庭，雙方終於達成初步共識，預定下週再開一次調解庭。

王心正曾在受訪時坦承，「丟丟妹」回娘家後他就完全聯絡不上本人，接著就收到調解庭通知書，讓他傻眼，也打算放棄這段婚姻，並稱兩人相處沒有太多問題，婚變主因是岳父及「丟丟妹」的姊姊。

當年「丟丟妹」不顧父親反對、在25歲嫁給王心正，更因此與父親失聯1年多，直到帶著子嗣返家才與父親化解心結。王心正坦承岳父未曾認可他，「不認可我的原因就是兩個字『利益』」，稱結婚並不是想要和岳父搶女兒，而是想要夫妻一起打拚。

「丟丟妹」向王心正提起離婚訴訟，新北地院家事庭三次開庭，雙方調解都未成立，今天上午第四度開調解庭，結束後王心正率先走出，面對提問坦承離婚，「丟丟妹」則未回應。

據悉，今天調解庭仍未成立，兩人尚未正式離婚，但雙方對於調解內容已有初步共識，下週將會再開一次調解庭。

「丟丟妹」李明珊（圖中）與王心正的離婚調解庭今天第四度開庭，雙方達成共識，確定離婚。記者柯毓庭／翻攝
「丟丟妹」李明珊（圖中）與王心正的離婚調解庭今天第四度開庭，雙方達成共識，確定離婚。記者柯毓庭／翻攝

離婚 直播主 海鮮

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