女兒群組酸大伯「偷糧偷樹偷地」老爸為護兄弟不挺愛女

尤姓女子不滿大伯參加婚宴爭搶「坐主桌」在13人的家庭群組中發訊息，狠酸大伯「出錢出力怎麼都沒見，吵坐主桌那麼積極」，還指大伯「偷糧偷樹偷地偷健保費」，大伯不滿怒告尤女，檢方偵辦時，尤父否認胞兄有偷樹、偷糧，不挺女兒發言，高雄地方法院審理後，依加重誹謗罪處尤女罰金1萬5000元。

判決指出，前年12月11日尤女家族舉辦喜事，當時大伯為了爭坐主桌，引起其他在場的親友議論，尤女不滿大伯執意要坐主桌，加上大伯與父親還有家族財產的利益糾葛，喜宴結束後3天，在家族群組間發文狠酸大伯。

尤女稱「我這次來這，是真的要說長輩了，主桌一直要求要坐的那位，出錢出力怎麼都沒見，吵坐主桌那麼積極」，還指大伯「偷糧偷樹偷地偷健保費」，要求大伯把「偷糧偷樹偷地偷健保費」這件事情講清楚

尤男看到貼文後氣炸，認為姪女絲毫不給他這長輩面子，截圖後提告。尤女到案後，稱偷糧是指大伯都會拿走父親買給阿嬤的食物，偷樹則是大伯都會未經同意，把父親種的果菜拔走。

至於偷地，阿公生前曾說要把土地留給父親，但大伯繼承一半，卻要求父親如果要土地，要付奢侈稅，偷健保費則是大伯領走阿公死後的勞保補助，可是阿公勞健保都掛父親名下，按理也應該是父親領走全額，連阿嬤的健保費，也都被大伯領走，沒有按比例分給父親，她是基於事實陳述。

雄檢偵辦時，檢方傳尤男胞弟，也就是由女父親到案，其父念在兄弟情誼，並未幫女兒說話，稱他沒看過哥哥有拿走果菜或是母親的食物，檢方綜合事證，認定尤女言論貶損尤男評價，依加重誹謗將她起訴。