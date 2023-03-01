快訊

祕魯外送員把木乃伊當「精神女友」 專家揭真相：是男的

ChatGPT、AI、翻譯機器人狂潮 大學外語專班的末日危機？

台灣軍備的未來潛力軍：馳騁俄烏戰場的輪型自走砲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女兒群組酸大伯「偷糧偷樹偷地」老爸為護兄弟不挺愛女

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

尤姓女子不滿大伯參加婚宴爭搶「坐主桌」在13人的家庭群組中發訊息，狠酸大伯「出錢出力怎麼都沒見，吵坐主桌那麼積極」，還指大伯「偷糧偷樹偷地偷健保費」，大伯不滿怒告尤女，檢方偵辦時，尤父否認胞兄有偷樹、偷糧，不挺女兒發言，高雄地方法院審理後，依加重誹謗罪處尤女罰金1萬5000元。

判決指出，前年12月11日尤女家族舉辦喜事，當時大伯為了爭坐主桌，引起其他在場的親友議論，尤女不滿大伯執意要坐主桌，加上大伯與父親還有家族財產的利益糾葛，喜宴結束後3天，在家族群組間發文狠酸大伯。

尤女稱「我這次來這，是真的要說長輩了，主桌一直要求要坐的那位，出錢出力怎麼都沒見，吵坐主桌那麼積極」，還指大伯「偷糧偷樹偷地偷健保費」，要求大伯把「偷糧偷樹偷地偷健保費」這件事情講清楚

尤男看到貼文後氣炸，認為姪女絲毫不給他這長輩面子，截圖後提告。尤女到案後，稱偷糧是指大伯都會拿走父親買給阿嬤的食物，偷樹則是大伯都會未經同意，把父親種的果菜拔走。

至於偷地，阿公生前曾說要把土地留給父親，但大伯繼承一半，卻要求父親如果要土地，要付奢侈稅，偷健保費則是大伯領走阿公死後的勞保補助，可是阿公勞健保都掛父親名下，按理也應該是父親領走全額，連阿嬤的健保費，也都被大伯領走，沒有按比例分給父親，她是基於事實陳述。

雄檢偵辦時，檢方傳尤男胞弟，也就是由女父親到案，其父念在兄弟情誼，並未幫女兒說話，稱他沒看過哥哥有拿走果菜或是母親的食物，檢方綜合事證，認定尤女言論貶損尤男評價，依加重誹謗將她起訴。

高雄地院簡易庭審理時，法官認為尤女不思理性處理親屬間利益糾葛，率然在通訊軟體群組內誹謗尤男，造成名譽損害，依加重誹謗罪處尤女罰金1萬5000元，如易服勞役，以新臺幣1000元折算1日。

尤女發文狠酸大伯反被提告，高雄地院依加重誹謗罪處尤女１萬５０００元罰金。記者張議晨／攝影
尤女發文狠酸大伯反被提告，高雄地院依加重誹謗罪處尤女１萬５０００元罰金。記者張議晨／攝影

健保 保費 阿嬤

延伸閱讀

存對話紀錄卡關？LINE曝「隱藏版」聊天內容備份方法 安卓蘋果都能安心存

小蝦米創業變大鯨魚 開發新產品、評估專案用「五力競爭模型分析」

新竹市打詐隊成果優　「阿昭署長來了」洗腦民眾防詐　

親戚列「8條件」指定2.2萬租大安區三房 她秒拒遭嗆：天龍人瞧不起鄉下人

相關新聞

張敦量構成殺人未遂關鍵曝！重踹男大生頭下場重判9年

台中瑪莎拉蒂3煞張敦量、李韋霖及陳勁豪前年底痛毆宋姓男大生引發軒然大波，張案發遭收押至今1年多。台中地方法院耗時1年多審...

影／瑪莎惡煞張敦量判9年 宋媽媽：不是很滿意

台中瑪莎拉蒂3煞案，法院今上午宣判，依殺人未遂等罪判張敦量9年，李韋霖、陳勁豪各依傷害致重傷罪判4年8月，可上訴。對此，...

瑪莎拉蒂案宣判！張敦量殺人未遂9年 李韋霖、陳勁豪重傷強制皆判4年8月

台中瑪莎拉蒂3煞張敦量、李韋霖及陳勁豪前年底痛毆宋姓男大生引發軒然大波，張遭起訴移審收押至今1年3個多月，台中地院審理1...

騎士閃路樹撞死…嘉縣府辯「只倒1棵」仍有過失 判國賠396萬

故宮南院胡姓保全去年下班時因騎機車閃倒下路樹自撞送醫不治，家屬請求國賠，雖縣府以沿線384棵只倒1棵已盡管理義務、且死者...

警勤加給近30年未調整 綠委疾呼「給員警多一個銅板」

民進黨立委王美惠今天表示，警勤加給30年來從未調整，然而近年來GDP已經成長3倍，物價指數更是年年攀升，警勤加給早已不合...

女兒群組酸大伯「偷糧偷樹偷地」老爸為護兄弟不挺愛女

尤姓女子不滿大伯參加婚宴爭搶「坐主桌」在13人的家庭群組中發訊息，狠酸大伯「出錢出力怎麼都沒見，吵坐主桌那麼積極」，還指...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦