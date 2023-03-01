有國安、兒少字眼就自動消失 立委批判決書由機器人決定

判決書公開涉及司法是否透明、公正、禁得起外界檢視，司法院秘書長林輝煌今到立法院司法及法制委員會報告修法計畫並備詢，立委賴香伶針對為人詬病的裁判書查詢系統「開開關關」問題提問，質疑難道真因判決書出現「國家機密」「少年」字眼就自動遮引判決？林表示，因裁判書量太多，無法使用人工作作業，因此電腦系統會「自行下架」。

賴香伶質疑，案子非得要記者追問，書記官才重新製作、手動公開，然後系統接著又「不公開」，難道判決書要交由機器人來決定？記者沒去追，就沒人關注？以遮隱為前提，拿國安、兒少當大框架，是否過頭？林輝煌表示，廠商答應3月10日前可以處理。

立委吳怡玎也針對判決書遮隱提出疑問，她自己搜尋「國家安全」，結果有1萬9千多筆沒被遮蔽，可見說法和司法院不一樣。

吳怡玎也對量刑資訊系統提問，提醒若系統設計不好，反而造成問題，例如輸入各種最嚴重的酒駕狀況下去，竟僅建議量刑1年8月至2年。她認為當大家開始相信、依賴工具，但提供的資訊是錯誤的，將非常危險，這是在幫忙還是幫倒忙？

智慧財產案件每年審理的個案數僅1千3百多案，平均每件花200天結束一審，而立委曾銘宗詢問國民法官上路至今，為何只有1件案子？曾說，是否問題在檢方？

林輝煌表示國民法官案目前僅有1案進入準備程序，為何僅有1案，原因「不清楚」。林說，因為起訴權操之在檢方。林補充，推估國民法官案「1年300件」才是常情，但為何「起訴案件少？」他解釋如檢方謹慎，速度可能變慢。法務部次長蔡碧仲補充，檢方謹慎調查，若有符合國民法官的案件時，會盡快起訴，法務部也贊成國民法官法，至於檢方是否暗中抵制，蔡認為「不可能」。

立委賴香伶也對國民法官案至今只有1件感到不解，等到實質審理還要2、3月，今年案量可能低於百件。賴香伶以台中黃姓業務員殺人案為例，好奇何時能開始審理？她也疑惑國民法官預算是花在哪裡？

「現在只有1案，年底會有300案？」立委鄭運鵬也提疑問，他問這要怎麼交代？外頭對司法改革有期待，判重不一定對，判快不一定錯，案量少可能代表台灣治安好，但他認為案源應有多樣項，例如納入人民關心的重大詐欺。

立委王鴻薇詢問國民法官從2021年已花了上億元宣傳，但功效夠嗎？似乎沒有得到1億的效果，是否有調查多少人不願意參與？林輝煌說，今年度各地院大水庫共有13萬5千7百名備選國民法官，去年底通知了11萬3千人，有多少人完全沒意願參加則無統計。王鴻薇表示，一些人懷疑國民法官法是否能汰除國民法官？國民法官素質又如何？但花了上億元，感覺零零落落，案件數卻又罕少。

立委謝衣鳳詢問憲法訴訟法參考德國聯邦憲法法院憲法法院法，是否可以免去「用盡審級救濟程序」就來進行裁判憲法審查？她話鋒一轉，卻是拿高端議題來詢問「法務部不『審理』」可不可以上到憲法法庭？」