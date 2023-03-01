法官霸凌員工成國會焦點 立委：調查越拖民眾越不信任

司法院秘書長林輝煌今到立法院司法及法制委員會報告修法計畫並備詢，台南地方法院徐姓法官的「霸凌事件」，也成國會殿堂焦點，立委聚焦下屬遭霸凌如何處理？

立委林思銘詢問霸凌事件時，林輝煌表示徐姓法官的事件仍在調查中，林思銘質疑這件事已發生蠻長一段時間，今天詢問居然說還在調查。林思銘說，外界感覺法院在鄉愿，這名法官因情緒管控造成審判期間對下屬有不當行為，司法院要如何調整、管理？他認為要調查「不難」，但林輝煌說沒辦法把握要花多少時間調查。

除了徐姓法官外，林思銘也援引本報報導，指台南地院還有3顆「未爆彈」十多年未處理，質疑影響裁判品質，他要求司法院1個月內也應完成調查。立委劉建國認為司法院應該詳加調查，他認為這是一個出大問題的職場，目前或許只是冰山一角；游毓蘭批評地院院長遇到霸凌事件，要有媒體報導才處理，人民怎麼對司法有信心？

林輝煌在回覆立委吳琪銘的提問時，表示違失要有證據，情節嚴重將移送法官評鑑委員會評鑑、職務法庭。吳提醒時間拖得越久，民眾只會覺得司改沒有成效。

司法院秘書長林輝煌今到立法院司法及法制委員會報告法官法、智慧財產及商業法院組織法部分條文修正草案，職務法庭審理將以「公開」為原則。而觸犯營業秘密法第13條之1、之2、之3第3項及之4之罪第一審刑案改由智商法院審理，去年6月修正公布的國家安全法第18條規定，侵害國家核心關鍵技術的營業秘密管轄權屬智商法院，也應修法。

林輝煌表示，為提升產業國際競爭優勢，建構更具專業、效率及符合國際潮流的智慧財產訴訟制度，因此推動智慧財產案件審理法修法程序，今年2月15日修正公布；另為回應外界保護營業秘密的企盼，並落實專業、妥速審結的要求，將觸犯營業秘密法第13條之1、第13條之2、第13條之3第3項及第13條之4之罪的第一審刑事案件（含附帶民事訴訟）改由智商法院集中審理。