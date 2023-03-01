快訊

祕魯外送員把木乃伊當「精神女友」 專家揭真相：是男的

ChatGPT、AI、翻譯機器人狂潮 大學外語專班的末日危機？

台灣軍備的未來潛力軍：馳騁俄烏戰場的輪型自走砲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

法官霸凌員工成國會焦點 立委：調查越拖民眾越不信任

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

司法院秘書長林輝煌今到立法院司法及法制委員會報告修法計畫並備詢，台南地方法院徐姓法官的「霸凌事件」，也成國會殿堂焦點，立委聚焦下屬遭霸凌如何處理？

立委林思銘詢問霸凌事件時，林輝煌表示徐姓法官的事件仍在調查中，林思銘質疑這件事已發生蠻長一段時間，今天詢問居然說還在調查。林思銘說，外界感覺法院在鄉愿，這名法官因情緒管控造成審判期間對下屬有不當行為，司法院要如何調整、管理？他認為要調查「不難」，但林輝煌說沒辦法把握要花多少時間調查。

除了徐姓法官外，林思銘也援引本報報導，指台南地院還有3顆「未爆彈」十多年未處理，質疑影響裁判品質，他要求司法院1個月內也應完成調查。立委劉建國認為司法院應該詳加調查，他認為這是一個出大問題的職場，目前或許只是冰山一角；游毓蘭批評地院院長遇到霸凌事件，要有媒體報導才處理，人民怎麼對司法有信心？

林輝煌在回覆立委吳琪銘的提問時，表示違失要有證據，情節嚴重將移送法官評鑑委員會評鑑、職務法庭。吳提醒時間拖得越久，民眾只會覺得司改沒有成效。

司法院秘書長林輝煌今到立法院司法及法制委員會報告法官法、智慧財產及商業法院組織法部分條文修正草案，職務法庭審理將以「公開」為原則。而觸犯營業秘密法第13條之1、之2、之3第3項及之4之罪第一審刑案改由智商法院審理，去年6月修正公布的國家安全法第18條規定，侵害國家核心關鍵技術的營業秘密管轄權屬智商法院，也應修法。

林輝煌表示，為提升產業國際競爭優勢，建構更具專業、效率及符合國際潮流的智慧財產訴訟制度，因此推動智慧財產案件審理法修法程序，今年2月15日修正公布；另為回應外界保護營業秘密的企盼，並落實專業、妥速審結的要求，將觸犯營業秘密法第13條之1、第13條之2、第13條之3第3項及第13條之4之罪的第一審刑事案件（含附帶民事訴訟）改由智商法院集中審理。

此外，去年6月8日修正公布的國家安全法第18條規定，侵害國家核心關鍵技術的營業秘密行為的刑事案件第一審管轄權屬於智商法院，因此條文有修正必要。林說，修正重點包括明定智商法院審判案件原則以法官三人合議，並明定例外得由法官一人獨任審判的情形、增列商業調查官的任用資格範圍等。

立法委員林思銘詢問台南地院徐姓法官因情緒管控造成審判期間對下屬有不當行為，司法院要如何調整、管理？外界感覺法院鄉愿。圖／取自國會頻道
立法委員林思銘詢問台南地院徐姓法官因情緒管控造成審判期間對下屬有不當行為，司法院要如何調整、管理？外界感覺法院鄉愿。圖／取自國會頻道

司法院 霸凌 法制委員會

延伸閱讀

花蓮飼養比特犬逾300隻 3月1日起未辦登記列管開罰

國防部：「學校防護團」不從事軍工廠武器彈藥生產

動員16歲以上學生參戰？國防部今日最新回應曝光

林襄此舉已觸法！最高罰款恐達400萬 經紀人回應了

相關新聞

張敦量構成殺人未遂關鍵曝！重踹男大生頭下場重判9年

台中瑪莎拉蒂3煞張敦量、李韋霖及陳勁豪前年底痛毆宋姓男大生引發軒然大波，張案發遭收押至今1年多。台中地方法院耗時1年多審...

影／瑪莎惡煞張敦量判9年 宋媽媽：不是很滿意

台中瑪莎拉蒂3煞案，法院今上午宣判，依殺人未遂等罪判張敦量9年，李韋霖、陳勁豪各依傷害致重傷罪判4年8月，可上訴。對此，...

瑪莎拉蒂案宣判！張敦量殺人未遂9年 李韋霖、陳勁豪重傷強制皆判4年8月

台中瑪莎拉蒂3煞張敦量、李韋霖及陳勁豪前年底痛毆宋姓男大生引發軒然大波，張遭起訴移審收押至今1年3個多月，台中地院審理1...

騎士閃路樹撞死…嘉縣府辯「只倒1棵」仍有過失 判國賠396萬

故宮南院胡姓保全去年下班時因騎機車閃倒下路樹自撞送醫不治，家屬請求國賠，雖縣府以沿線384棵只倒1棵已盡管理義務、且死者...

警勤加給近30年未調整 綠委疾呼「給員警多一個銅板」

民進黨立委王美惠今天表示，警勤加給30年來從未調整，然而近年來GDP已經成長3倍，物價指數更是年年攀升，警勤加給早已不合...

女兒群組酸大伯「偷糧偷樹偷地」老爸為護兄弟不挺愛女

尤姓女子不滿大伯參加婚宴爭搶「坐主桌」在13人的家庭群組中發訊息，狠酸大伯「出錢出力怎麼都沒見，吵坐主桌那麼積極」，還指...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦