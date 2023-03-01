爆料市長候選人前男友是恐怖情人 女打仔楊麗菁不起訴

曾被譽為「楊紫瓊接班人」的女性武打藝人楊麗菁，去年地方選舉前，因見屢敗屢戰的前男友龔偉綸欲競選新竹市長，公開在臉書發文指稱龔男是恐怖情人，偽造學歷、利用參選募款及兩人間官司等等，被龔男提告涉嫌違反選罷法，台北地檢署調查後，認定楊女罪證不足而不起訴。

龔偉綸曾參選過2016年台北市第5選區立委選舉、2018年台北市第5選區議員選舉，得票率甚低均未當選，去年他再度以無黨籍參選新竹市長，成為高虹安、林耕仁、沈慧虹等人的對手，但最後僅得508票。

去年11月26日，楊麗菁在臉書發文，表示自己驚訝於新竹市長候選人「竟然有這位龔偉綸先生」，並重提她與龔3年前的一段戀情，表示過程中曾被男方傷害、恐嚇及欺騙，「讓我心力交瘁！那是我最不願意想起的往事。」並指稱後來兩人對簿公堂，法院判決龔男賠償30萬元，但對方竟脫產失蹤。