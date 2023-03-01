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影／瑪莎惡煞張敦量判9年 宋媽媽：不是很滿意
台中瑪莎拉蒂3煞案，法院今上午宣判，依殺人未遂等罪判張敦量9年，李韋霖、陳勁豪各依傷害致重傷罪判4年8月，可上訴。對此，宋媽媽直言，「9年對我來說我不是很滿意！」就她了解，殺人歲未應判10年以上有期徒刑，但還是尊重法官判決結果，將進一步與律師討論相關內容，不排除上訴。
「9年對我來說我不是很滿意！」宋媽媽坦言，其他兩位她覺得可以，張敦量部分她將與律師研究判決內容，研議是否上訴。
宋媽媽指出，這一年來，未見3人負責任的行為，也沒有談和解，反倒一直檢視我們被害人，醫院是你們選的、鑑定是你們要求，卻又不尊重醫師說法，要法官不要全然採信鑑定結果，「我們好像被耍得團團轉，一直跑醫院，這方面他們讓我感到非常不滿與生氣，9年對我來說似乎不是很夠！」
宋媽媽指出，據她了解，殺人歲未應該判10年以上有期徒刑，「但是9年，不知道」，但還是尊重法官判決結果，將進一步與律師討論相關內容，不排除上訴。
兒子若休學就面臨兵役問題，醫生建議兒子多接觸人群，將視判決結果，若告一段落，不排除兒子大二課程先休學，讓他好好休養一陣子，也計畫到外縣市親戚家生活。
宋媽媽坦言，兒子堅強想將自己鍛鍊更好，但太逞強，臉上出現慘白、頭暈、嘔吐，讓她很不捨；至於他很多事情無法做到，甚至永遠做不到的事情，他需要放棄，心情也要調整。今天下午，宋媽媽將帶兒子到醫院進一步檢查。
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