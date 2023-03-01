張敦量構成殺人未遂關鍵曝！重踹男大生頭下場重判9年

台中瑪莎拉蒂3煞張敦量、李韋霖及陳勁豪前年底痛毆宋姓男大生引發軒然大波，張案發遭收押至今1年多。台中地方法院耗時1年多審理，今上午依殺人未遂等3罪判張9年，另依重傷等3罪判李、陳均4年8月，中院說明，張出繳重踢宋男頭部因此構成殺人未遂，審酌一切情狀量處9年徒刑，可上訴。

台中地院行政庭長李進清於宣判後對外說明，表示全案經合議庭依殺人未遂罪、2個強制等，各判張敦量8年、1年及10月，3罪應執行9年。

另依傷害致重傷罪、2個強制罪各判李韋霖4年、7月及8月，應執行4年8月；依傷害致重傷罪、2個強制罪判陳勁豪4年、7月及8月，應執行4年8月。