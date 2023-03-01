法庭中文語音辨識系統上路 未來可能講台語嘛欸通

因應國民法官制度、也為讓法庭程序更順暢，司法院開發的「法庭中文語音辨識系統」已上路。司法院表示，筆錄是法庭活動的重要資料，最早是由書記官手寫筆錄，隨著電腦普及，改由書記官聽打製作，但聽打需要聆聽、理解、繕打、校對，再快的打字速度也難以跟上正常的語速，常常是法庭上所有人都在書記官打好上一段內容，才能進行下一段程序，而今法庭的風景將出現改變。

司法院資訊處表示，語辨系統經過各地方法院國民法官模擬法庭試用，以及將過去十幾年來約1千多萬筆的裁判書、約180萬筆開庭筆錄作為AI訓練資料，進行優化辨識引擎語言（意）及聲學模型，目前平均辨識正確率已達92%，並支援絕大部分法律專用詞彙。司法院今年也預計建置一般法庭語辨系統時，一併導入台語辨識部分，但因訓練語料較國語為少，推估台語辨識率為85%。

司法院表示，隨著人工智慧的語音辨識技術成熟，司法院也開發語辨系統，包含逐字稿作業、後台辨識引擎服務、司法文書編輯系統、法院審判筆錄及數位錄音、錄影回放、影音環控系統等，藉由語辨系統協助，開庭時就可以即時產出逐字稿筆錄。