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法庭中文語音辨識系統上路 未來可能講台語嘛欸通

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

因應國民法官制度、也為讓法庭程序更順暢，司法院開發的「法庭中文語音辨識系統」已上路。司法院表示，筆錄是法庭活動的重要資料，最早是由書記官手寫筆錄，隨著電腦普及，改由書記官聽打製作，但聽打需要聆聽、理解、繕打、校對，再快的打字速度也難以跟上正常的語速，常常是法庭上所有人都在書記官打好上一段內容，才能進行下一段程序，而今法庭的風景將出現改變。

司法院資訊處表示，語辨系統經過各地方法院國民法官模擬法庭試用，以及將過去十幾年來約1千多萬筆的裁判書、約180萬筆開庭筆錄作為AI訓練資料，進行優化辨識引擎語言（意）及聲學模型，目前平均辨識正確率已達92%，並支援絕大部分法律專用詞彙。司法院今年也預計建置一般法庭語辨系統時，一併導入台語辨識部分，但因訓練語料較國語為少，推估台語辨識率為85%。

司法院表示，隨著人工智慧的語音辨識技術成熟，司法院也開發語辨系統，包含逐字稿作業、後台辨識引擎服務、司法文書編輯系統、法院審判筆錄及數位錄音、錄影回放、影音環控系統等，藉由語辨系統協助，開庭時就可以即時產出逐字稿筆錄。

司法院指出，國民法官制度為了讓國民法官盡早結束審判工作，回歸正常生活，審理程序將連日連續進行，審理程序一結束，即要進行評議，語辨系統可即時產出筆錄，立即呈現法庭內發言內容，評議時也可以回復特定的錄影段落來確認，讓國民法官的審理更流暢，評議更方便。除了國民法官適用的重大刑事案件之外，司法院表示一般刑事案件也可使用國民法官法庭配置的語辨系統產出即時筆錄，也規劃於一般法庭陸續建置語辨系統，流暢法庭進行。

因應國民法官制度、也為讓法庭程序更順暢，司法院開發的「法庭中文語音辨識系統」已上路。記者王宏舜／攝影
因應國民法官制度、也為讓法庭程序更順暢，司法院開發的「法庭中文語音辨識系統」已上路。記者王宏舜／攝影

司法院 國民法官

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