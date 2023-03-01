快訊

Gogoro宣布史上最大規模降價！全新Gogoro Delight「本色黑」同步登場

新竹棒球場案十多官員涉疏失 高虹安：目前最高層級是內政部次長

16歲學生動員服勤 專家：每年只訓練8小時等於去送死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慘了！邱毅罵李敖兒「不肖子、骯髒」 挨告求償200萬確定判決出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

前立委邱毅4年前在中國大陸網站節目「邱毅說」中，批已故作家李敖的兒子李戡「不肖子」、「顯示你內心的骯髒」、「你對起你老爸嗎」，李戡提告求償，一、二審皆判邱毅應賠償10萬元，最高法院駁回李戡的上訴，判邱毅確定得賠償10萬元。

李戡提告主張，邱毅2019年11月17日在大陸網站「邱毅說」節目，指「號稱大作家大文豪的兒子」、「這個不肖子，還在那裡抱綠營、台獨的大腿」、「他是哪棵蔥啊」、「只顯示你內心的骯髒與你的淺薄而已」、「你老爸如果在地下知道你幹了這種事，化成厲鬼也把你咬掉」。

李戡指出，邱毅同年12月27日在臉書粉絲專頁，發表「民進黨運用了兩個卑劣的手段，⋯，二是收買或支使李敖的兒子來攻擊我」，指他被民進黨收買，與事實不符，要求邱毅賠償200萬元。

一審認為，邱毅的言論足以讓外界認定指涉的人是李戡，而「不肖子」、「骯髒」等語是對李戡的人身攻擊，與公共議題無關，不是言論自由保障範疇，邱貶低李戡的品德，減損他在社會上的評價，侵害名譽權，判賠10萬元。

一審判決後，李戡、邱毅各自對自己不利部分分別上訴及附帶上訴；二審認為，邱毅罵「不肖子」、「骯髒」等用語並非善意，也不是評論可受公評之事，審酌雙方身分、社會地位、資力，認為邱毅應賠償10萬元。

至於，邱毅在臉書上的言論，二審認為邱毅是因為他列名不分區立法委員名單後，遭李戡質疑未據實申報大陸地區收入，而回應懷疑李是敵對政黨干擾他參與立法委員選舉，以免選情遭受影響，言論不是以貶損李戡名譽為目的，這部分求償不准，邱毅不得上訴。

李戡不服二審判決而上訴，最高法院認為二審判決妥適沒有違誤，駁回上訴，全案確定。刑事部分，台灣高等法院認為邱毅罵「這個不肖子」、「只顯示你內心的骯髒與你的淺薄而已」，犯公然侮辱罪，應加以譴責，判罰金8千元確定。

前立委邱毅（左圖）在中國大陸網站節目「邱毅說」中，批已故作家李敖的兒子李戡「不肖子」等語，李戡提告求償，最高法院判邱毅賠償10萬元確定。圖／聯合報系資料照
前立委邱毅（左圖）在中國大陸網站節目「邱毅說」中，批已故作家李敖的兒子李戡「不肖子」等語，李戡提告求償，最高法院判邱毅賠償10萬元確定。圖／聯合報系資料照

邱毅 李敖 公然侮辱

延伸閱讀

按摩師猥褻女客胸部10分鐘 騙可消除淋巴不適感

獨／阮哲夫涉殺嬤案今宣判 二審認無殺人證據再判無罪

擄殺通訊行甜美女店員凶手「睡眠不佳」求交保 法官不准：延押2個月

附帶搜索一、二審見解大不同 露鳥男包藏毒逆轉判無罪

相關新聞

張敦量構成殺人未遂關鍵曝！重踹男大生頭下場重判9年

台中瑪莎拉蒂3煞張敦量、李韋霖及陳勁豪前年底痛毆宋姓男大生引發軒然大波，張案發遭收押至今1年多。台中地方法院耗時1年多審...

影／瑪莎惡煞張敦量判9年 宋媽媽：不是很滿意

台中瑪莎拉蒂3煞案，法院今上午宣判，依殺人未遂等罪判張敦量9年，李韋霖、陳勁豪各依傷害致重傷罪判4年8月，可上訴。對此，...

瑪莎拉蒂案宣判！張敦量殺人未遂9年 李韋霖、陳勁豪重傷強制皆判4年8月

台中瑪莎拉蒂3煞張敦量、李韋霖及陳勁豪前年底痛毆宋姓男大生引發軒然大波，張遭起訴移審收押至今1年3個多月，台中地院審理1...

騎士閃路樹撞死…嘉縣府辯「只倒1棵」仍有過失 判國賠396萬

故宮南院胡姓保全去年下班時因騎機車閃倒下路樹自撞送醫不治，家屬請求國賠，雖縣府以沿線384棵只倒1棵已盡管理義務、且死者...

警勤加給近30年未調整 綠委疾呼「給員警多一個銅板」

民進黨立委王美惠今天表示，警勤加給30年來從未調整，然而近年來GDP已經成長3倍，物價指數更是年年攀升，警勤加給早已不合...

慘了！邱毅罵李敖兒「不肖子、骯髒」 挨告求償200萬確定判決出爐

前立委邱毅4年前在中國大陸網站節目「邱毅說」中，批已故作家李敖的兒子李戡「不肖子」、「顯示你內心的骯髒」、「你對起你老爸...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦