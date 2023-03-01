騎士閃路樹撞死…嘉縣府辯「只倒1棵」仍有過失 判國賠396萬

故宮南院胡姓保全去年下班時因騎機車閃倒下路樹自撞送醫不治，家屬請求國賠，雖縣府以沿線384棵只倒1棵已盡管理義務、且死者有酒精反應疑酒後駕車等拒絕國賠，但法官認為，路樹管理確有缺失，而死者的酒精反應，可能是施救過程中的藥物等所導致，判嘉縣府應賠償胡男妻兒共396萬餘元。可上訴。

去年2月20日在故宮南院擔任保全的胡男，凌晨2時19分下班後騎機車沿嘉58-1線返家途中，在3.3公里處有棵路樹因風雨遭連根拔起橫倒於慢車道上，胡男為閃避路樹加上天雨路滑，擦撞路邊緣石，人車倒地，受有頭部與顏面鈍傷性創傷，因中樞神經性休克死亡，遺有妻子及16歲女兒、14歲兒子。家屬認為縣府路樹管理不當，提起國賠，除醫療、喪葬費外，應給付胡男妻兒3人各150萬元精神撫慰金。

縣府認為，無法證明死者與路樹傾倒間有因果關係；沿途路樹384棵，只有1棵傾倒，參照他縣市路樹施工及管理條例，路樹支架於1年5個月後拆除並無不當，管理沒有缺失。又死者相驗報告有酒精反應，疑酒後騎車不穩加上當時略有風雨而擦撞緣石，與路樹傾倒沒有因果關係。

嘉義地院法官認為，現場除了傾倒的路樹外，沒有其他障礙物，車禍發生經常一瞬間，胡男突見慢車道上有橫倒路樹，因煞車不及而導致機車失控擦撞緣石，終致傷亡。調查當天的氣候未達大雨及強風標準，在沒有大雨強風下路樹仍遭連根拔起，足見系爭路樹根部未穩固，管理上有缺失。384棵只倒1棵更顯見這路段路樹並非因天候等因素而大量傾倒，對路樹個別生長疏於注意，管理顯有欠缺。死者雖然有酒精反應，酒精濃度僅0.09毫克，沒有超過刑法構成公共危險罪的0.25毫克，有可能在施救過程中藥物或其他因素所造成，難認有酒後駕車。對於家屬要求妻兒每人150萬元精神撫慰金，法官裁減各100萬元適當。