獨／阮哲夫涉殺嬤案今宣判 二審認無殺人證據再判無罪

阮哲夫涉殺祖母案，一審因無屍體，涉殺人罪獲判無罪，但阮涉盜領存款、保險金，遭判刑3年6月，檢方都上訴二審，阮因另涉他案，已入監服刑。全案歷經半年審理後，二審今宣判，認定無殺人證據，但涉偽造文書部分，仍維持一審原判，判刑3年6月，可上訴。

全案從去年9月開始在台中高分院審理，阮與律師對偽造文書、詐欺等罪都認罪，請求從輕量刑，強調已與受損失的壽險公司和解，另外殺人及毀棄屍體罪，則否認犯罪，請求院方維持無罪判刑。

阮胞妹委請的律師吳淑芬則強調，全案阮男盜領祖母存款、解約領取保金的事證明確，而且在阮妹妹察覺有異，詢問過程時，甚至動手意圖掐死妹妹，推下樓梯，阮妹身上留下的蝴蝶印傷痕就是證據。

她指出，若阮沒有殺害祖母，他與其胞妹都是祖母保險受益人，何需偽造文書向保險公司解約，很多證據都指向阮男涉案，希望院方以殺人罪判刑。

台中高分院今早宣判，根據檢警提供卷證資料，無法證明阮哲夫有殺害祖母的犯行，駁回檢方上訴，不過阮涉嫌盜領祖母存款部分，則維持一審原判，仍依偽造文書的22次犯行，判刑3年6月，全案仍可上訴。

全案去年在台中高分院審理時，受命法官葉明松在準備程序時即提到，此案沒有屍體，僅有祖母牙齒，若僅因阮的辯詞顛三倒四，就指控阮涉及殺人，仍距離太遠，需有科學證據支持，當時法官也期待，案件審理期間有「老天保佑」，讓阮祖母的屍骨被發現，讓全案有新的發展。