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扮警察上街發文宣遭判罰 她喊冤「不知這樣穿會犯法」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄46歲于姓女子去年穿著全套警察制服，穿戴各式配件，在左營區街上向民眾放送口罩及文宣品；因不具警察身分遭識破被依法送辦；于女當下喊冤說「不知道這樣穿會犯法」，地院一審將她依公然冒用公務員服飾、徽章罪，處3000元罰金，得服勞役。

示意圖與非本新聞人物。高雄46歲于姓女子不具警察身分，卻身穿全套警察制服，在左營區街上向民眾放送口罩及文宣品，被處3000元罰金。 圖／聯合報系資料照
示意圖與非本新聞人物。高雄46歲于姓女子不具警察身分，卻身穿全套警察制服，在左營區街上向民眾放送口罩及文宣品，被處3000元罰金。 圖／聯合報系資料照

判決指出，于女去年5月22日上午9時40分許，穿著有「警察」字樣的防風雨衣及警用便服長褲，腰間配掛S腰帶及腰包，佯裝警察身分在左營區路上向民眾發放口罩及文宣品。

因不具警察身分，被路過民眾識破，向警通報，員警獲報到場，查扣相關證物，還在于女攜帶的腰包內發現一副警用手銬，將人依法移送。

警詢、偵訊時，于女坦承犯行，還供稱，當時是友人說「這樣穿不會有事」更喊冤「不知道這樣穿會犯法」。事後，檢方將她依妨害秩序罪起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為于女恣意穿著員警服飾、配戴警徽章等配件，損害公眾對警察執務公正性，考量犯後坦承犯行，又無前科紀錄，雖領有中度身心障礙手冊，但並非因疾病影響辨識能力而觸法。

地院審理後，將于女依公然冒用公務員服飾、徽章罪，處3000元罰金，得服勞役，並沒收全套警用服裝及配件。

警察 公務員

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