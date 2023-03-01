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放置長達83分鐘！照護員滑手機半小時沒發現嬰兒溢奶 過失致死判刑

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

示意圖／pixabay
示意圖／pixabay

康和基河產後護理之家嬰兒照護員盧姓女子，2019年間值小夜班，照顧出生未滿月的鍾姓嬰兒，涉嫌獨自放嬰兒在觀察室，長達83分鐘未查看，其中還在嬰兒室滑手機半小時，沒發現嬰兒溢奶。嬰兒送醫當年因新生兒時期後併發肺炎、敗血性休克死亡。士林地方法院審結，依過失致死罪判處盧女1年6月徒刑。

鍾姓嬰兒2019年2月出生，和母親一同入住護理之家，當年3月6日晚上6點15分起，媽媽餵奶後帶嬰兒回嬰兒室，盧女值班負責照顧嬰兒，因嬰兒出生患有新生兒鵝口瘡，旋即推嬰兒進獨立隔間的觀察室，停留觀察室6分鐘後，從6點22分起回到嬰兒室，就沒再入內查看，當時嬰兒是僅有另一名嬰兒，工作非繁重，且違反嬰兒室規定，甚至用手機半小時，共計長達83分鐘未查看嬰兒狀態。

盧女直到7點25分再進入觀察室，發現嬰兒唇周發紺、無呼吸心跳，緊急送往新光醫院急救；當年12月6日因新生兒時期溢奶，併發肺炎、敗血性休克併多重器官衰竭死亡。

合議庭認為，盧女值班期間負責照顧嬰兒，卻擅離職守，疏忽照顧嬰兒，因新生兒時期溢奶，送醫後併發肺炎、敗血性休克死亡，嚴重悖離嬰兒照護員應盡責任，過失情節嚴重，雖坦承犯行，但雙方因調解金認知差距過大，未達成和解，不宜宣告緩刑。全案依過失致死罪判處1年6月徒刑。可上訴。

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