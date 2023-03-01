瑪莎拉蒂3煞痛毆男大生宣判！主嫌殺人未遂判8年 2共犯4年8月

台中瑪莎拉蒂3煞張敦量、李韋霖及陳勁豪前年底痛毆宋姓男大生引發軒然大波，張遭起訴移審收押至今1年3個多月，台中地院審理1年多，2月中辯論終結時張、李僅部分認罪，陳全否認主張無罪，法院今上午宣判，依殺人未遂等罪判張敦量9年，李、陳各依傷害致重傷罪判4年8月，可上訴。

全案經台中地院合議庭審判長劉柏駿、陪席法官陳建宇、受命法官高思大今上午10點宣判，依殺人未遂罪、傷害致重傷、強制等罪，各判張敦量8年、2個強制罪各判1年、10月，3罪應執行9年。

另依傷害致重傷罪、2個強制罪各判李韋霖4年、7月及8月，應執行4年8月；依傷害致重傷罪、2個強制罪判陳勁豪4年、7月及8月，應執行4年8月。

張敦量目前仍在押，今天未到場聽宣判，另宋姓男大生、宋的母親今上午也沒到場。

全案起因於，張敦量、李韋霖及陳勁豪2021年11月7日駕駛瑪莎拉蒂和宋姓男大生車禍，涉嫌朝他頭部痛毆引起社會軒然大波，檢方以張涉嫌殺人未遂、重傷害等罪嫌，李、陳認定屬共犯。

台中地院審理1年多，曾將宋姓男大生傷勢2度送鑑定、數度傳證及勘驗監視器畫面等，並罕見「第6度」裁定張敦量延押，等同將羈押至速審法期限15個月，張最遲3月24日期滿前才能出籠；李韋霖、陳勁豪則在去年底交保。

中院2月15日辯論終結時，張敦量坦承傷害、強制等罪，但否認殺人未遂，李韋霖僅坦承強制罪否認傷害，表示先前會承認傷害是為拚交保，而陳勁豪則翻供全否認，表示之前坦承傷害是希望和對方和解撤告，但後來和律師討論認為自己沒做的事為何要承認。