警勤加給近30年未調整 綠委疾呼「給員警多一個銅板」

民進黨立委王美惠今天表示，警勤加給30年來從未調整，然而近年來GDP已經成長3倍，物價指數更是年年攀升，警勤加給早已不合時宜，警察是屬於高風險、高工時的職業，更是維護社會安全的主力，政府必須提高警勤加給，這是政府力挺員警最實際的心意展現。

民進黨立委王美惠今天表示，警勤加給30年來從未調整，警察是屬於高風險、高工時的職業，更是維護社會安全的主力，政府必須提高警勤加給，這是政府力挺員警最實際的心意展現。記者林澔一／攝影

民進黨立委羅美玲、莊瑞雄、王美惠上午在立法院舉行「給警員每天多一個銅板，呼籲提高警勤加給」記者會，羅美玲說明，基層警察業務越見繁雜，近年來物價也逐漸上升，軍公教員工待遇統調案去年調薪4%，而且自1995年至今已經累計增加33%。

然而，羅美玲指出，警察人員的勤務加給已經將近30年沒有調漲，經過她的計算，如果參照2022年的調薪比例調升4%，警勤加給所需經費增加超過4億2500萬元，如果調整增加10%，提高每位警察每月800至1300元的加給，經費將會增加至超過10億元。

莊瑞雄表示，軍公教待遇長期皆有隨著物價調幅等因素調整，然而警勤加給已經有將近30年未曾調整，導致不合理的警察待遇、薪資結構持續存在，甚至與越趨複雜且危勞的工作負荷逐年形成巨大反比。

莊瑞雄說，警察的勤務包羅萬象，他們要執行取締賭博、肅槍、掃毒及打黑等重要專案，背負穩定國家社會的重要職責，期望政府部門適時平衡員警弟兄們的對等待遇，讓警察能夠得到更相對應的俸給，對於警察的士氣絕對有相當的鼓舞效果，更是對於社會治安的強力支持。

王美惠說明，為了落實大法官釋字785號的「加班合理補償」，各地方政府將警消的加班費上限，從原來的1萬7000元調高至1萬9000元，但是加班費有時數上限的規定，基層員警的時薪基數不高，而資深員警較少值夜勤，因此僅有少數員警的加班費，能夠領取到最高上限的金額。

王美惠指出，警勤加給30年來始終如一，從來沒有調整，然而近年來GDP已經成長將近3倍，物價指數更是年年攀升，警勤加給顯然早已不合時宜，警察屬於高風險、高工時的職業，更是維護社會安全的主力。

王美惠也說，自己長期在嘉義與台北來往，每天坐車、參與活動時都會看到警察人員辛苦的身影，政府對警察人員的照顧應該要與時俱進，而不是停滯在30年前的水準，這會是政府力挺員警最實際的心意展現。

警政署副署長陳永利回應，警勤加給已經超過28年沒有調整，希望大家一起支持警察同仁，內政部人事處代表則說，內政部長期支持警察同仁的權益，目前正在積極研議相關的調整案。

人事總處與主計總處的代表分別表示，過去幾年有部分調整警察人員的加給，警察同仁的業務確實辛勞，如果內政部有向行政院提案，後續會配合通盤檢討，但是警勤加給的調整涉及地方財政，還需要多跟地方政府溝通。