騎士深夜闖紅燈 警驅車盤查聞出酒氣 抓包酒駕送辦

劉姓機車騎士日前騎車行經北市民權東路六段56巷與行忠路口時，涉嫌闖紅燈，隨即遭警方攔查，警方聞到劉男身上飄出酒味，立即酒測，酒測值每公升0.38毫克，依公共危險罪嫌送辦。

劉男違規闖紅燈，遭警方攔查發現酒駕。記者蕭雅娟／翻攝

內湖分局文德派出所指出，警員吳長霖、陳家瑜日前凌晨巡邏發現機車未依號誌停等紅燈，立刻驅車上前攔查，並聞到劉男身上飄出一絲酒味，劉男當場否認喝酒，警方仍施以酒測，酒測值每公升0.38毫克，全案依公共危險罪嫌送辦，闖紅燈則告發交通違規。

內湖分局呼籲，市民道路交通管理處罰條例及刑法修正後，累犯者得由公路主管機關公布其姓名、照片，且所謂之累犯計算時間延長至「10年」；更加重同行者連坐處分最高新臺幣1萬5,000元罰鍰，切勿心存僥倖貪圖一時方便而酒後駕車。