擄殺通訊行甜美女店員凶手「睡眠不佳」求交保 法官不准：延押2個月
屏東56歲男子黃東明追求通訊行甜美曾姓女店員，涉嫌製造假車禍擄人殺害，被屏東地院判處無期徒刑，上訴高雄高分院後，仍維持一審刑度，目前黃仍在押中，由於羈押期將屆，他以身體不適、睡眠不佳需要長期就醫等理由，向法院求交保，法官認為他病情均在控制中，裁定延長羈押2個月。
黃東明前年2月4日前往屏東市某通訊行辦理電話繳費等業務，對曾姓女店員心生愛慕，多次藉故邀約，還曾伸手強拉曾女，曾女回覆「你嚇到我了」，於是跟主管請調至其他分店，但黃東明仍窮追不捨，曾女不堪騷擾報警，黃男想要和解也被拒絕。
同年4月8日晚上，黃男先跟友人借車，等曾女下班後開車尾隨，趁四下無人從後方猛烈衝撞曾女機車，將昏迷倒地曾女載往空屋放任她傷重身亡。
黃嫌被地院依殺人罪判處無期徒刑後上訴，高雄高分院審理後維持一審刑度。至於民事求償部分，曾女家屬向黃男求償1154萬餘元，屏東地院今年1月底，判決黃男賠償曾家屬550萬元，可上訴。
由於黃男被羈押期限將屆，辯護律師以他需長期就醫，現有急性腸胃炎、脊椎壓迫神經和睡眠不佳等狀況，要求交保讓她就醫。合議庭調查後，認為黃男病情均在控制中，也有監所人員陪同就醫，「現罹患疾病，非保外治療顯難痊癒」之事，裁定自3月7日起，延長羈押2個月。
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