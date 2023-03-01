戴綠帽還被姦夫邀合影取笑 「欺人太甚」判賠50萬確定

王姓室內裝修公司老闆攀搭人妻，陳姓男子發現妻子手機裡有「好朋友來了嗎」、「回來上廁所就有紅的了，下午量就有漸增了」、「好愛你」等對話，才知遭戴綠帽。陳請王妻約束好老公，對方嘆「早就知情」；王擔心偷情再露餡，竟用女性名字「麗萍」繼續和陳妻通LINE，還共遊吳哥窟、汽車旅館。台灣高等法院判王賠陳50萬元確定。

王姓男子在新北市新莊區經營室內裝修公司，和妻子已結婚廿多年；而陳姓男子從事光電相關產業，在三重開設實業公司，陳姓夫妻2000年結婚，有4個小孩，但2021年離異。

陳姓男子表示，婚後和妻子共創事業，感情一直不錯，2020年6月12日晚上，他卻在妻子的手機裡發現了曖昧對話，妻子和王姓男子不僅互稱「寶貝」，甚至王還詢問他妻子「好朋友來了嗎？」妻子也認真回覆「回來上廁所就有紅的了，下午量就有漸增了」。陳不敢置信，到公司的電腦檢查，也抓出談情說愛的對話紀錄。

陳得知妻子要拿粽子給王食用，一同前往，當他質問王為何要調戲他妻子時，對方僅答稱「只是在打嘴砲」，雙方爆發肢體衝突。陳事後雖要求妻子不要再和王聯繫，沒想到王將LINE所使用的名稱改成女人的名字「麗萍」，大剌剌地繼續求愛，並要陳妻不要離開他。

陳姓男子表示，2019年時他因不知被蒙在鼓裡，在一次餐會上，王還主動找他自我介紹並合照，王隨後在拿著合照向陳妻「展示」，他事後想起覺得對方欺人太甚，倍感恥辱。因陳要求王和他妻子斷絕往來不果，陳認為對方完全不受道德規範、堅持要破壞別人家庭，他不僅離婚，也依民法向王求償200萬元精神慰撫金。

一審時，新北地方法院認為即便王和陳妻同遊吳哥窟，也不算逾越社交舉措，不能證明王侵害陳的配偶權，而已離異的前妻也不願意出庭作證，陳敗訴。