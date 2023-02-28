年輕女子載友從桃園酒駕回台北 半途失控自撞護欄2人棄車肇逃
王姓女子昨晚喝了酒，凌晨從桃園開車想回台北萬華住處，途經台1線高架道路新莊路段失控擦撞護欄，同車李姓閨密受傷，2人仍決定棄車逃逸。警方清晨循線找到王女，酒測值仍有0.16毫克，依公共危險罪嫌送辦。
新北市警方今天凌晨3時許接獲車禍報案，和消防隊先後趕赴台1線高架道，現場約是新莊區新北大道與新五路交叉口，發現1輛白色轎車貼在大彎道右側護欄，右側車身和車頂嚴重撞毀變形，左側2個輪胎已磨破，疑似高速左轉時失控拋甩撞護欄，但事故車裡外無人，周邊也沒其他車輛。
警方根據車號查車主，清晨6時許追至台北市萬華區找到26歲王姓女子，她坦承酒駕肇事逃逸，相隔3個多小時，酒測值仍有0.16毫克。
王女自稱從事餐飲業，昨晚與朋友在桃園聚會喝酒之後，心存僥倖想要開車回家。當時她搭載25歲李姓友人，途中失控自撞，由於右側車身撞護欄，導致坐在右前座的王女雙腳擦傷，不算嚴重，因為2人都有喝酒，畏罪決定棄車逃逸。
王女沒有受傷，李女自行就醫包紮，2人各自溜回家休息。王女接受警詢後，被依公共危險罪嫌函送地檢署偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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