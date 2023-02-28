228連假台東景點另類風景 員警變裝宣導防詐

228連假台東湧入人潮，台東警方除了交通疏導，也動員人力，套上大頭娃娃宣導防詐騙，吸睛打扮在景點引起遊客注目。

台東縣警察局台東分局、大武分局、成功分局、關山分局在4天連假，把握遊客湧入和台東民眾出遊，從台東南到北進行反詐騙宣導。

南迴公路的南迴驛站、多良火車站，台東市區的秀泰影城、藍蜻蜓炸雞，海岸線的水往上流、東河包子，縱谷線的金城武樹這些景點和知名小吃，228連假都可看到平日嚴肅的員警，套上大頭娃娃宣導反詐騙，模樣可愛，還有民眾上前合影。也有員警提供各式防詐宣傳單及宣導小贈品，小朋友爭相索取。

警方提醒民眾，普發現金的特別預算通過後，詐騙集團也蠢蠢欲動，陸續有民眾收到釣魚簡訊指可提前領現金，警方持續宣導，政府機關不會用簡訊或電子郵件通知民眾領錢，切勿隨意點選不明簡訊連結，避免個資及帳戶外流，人財兩失。

警方呼籲，善用「165反詐騙諮詢專線」，警方打擊犯罪不間斷，針對違法一定嚴加究辦，對維護治安絕不懈怠，以保障民眾安居樂業的生活環境。