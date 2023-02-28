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影／法務部要檢調查賄 藍批國家機器、綠酸對手心虛

聯合報／ 記者賴香珊黑中亮／南投即時報導

南投立委補選本周六投票，地方傳出有大量雇用選民催票、固票領工作費的變形賄選手法，法務部長蔡清祥昨到南投視察慰勉查賄團隊，並要求有情資就查辦。國民黨南投縣委員會今質疑，國家機器介入選舉；民進黨候選人蔡培慧競辦則質疑對手「心虛」，才會不鼓勵並支持端正選風，還譴責法務部跟檢調查賄。

此次補選選況激烈，地方賄聲賄影傳聞不斷，除了一般買票，甚至傳出，有候選人陣營近期在南投市、水里等地大量招募選民，每人1500至2000元工作費，於投票日當天至投開票所當催票、固票人員，每個票所要2、30人的變相賄選手法。

法務部長蔡清祥昨到南投視察立委補選賄選部署情形，致贈水果禮盒慰勉查賄檢調團隊，聽聞有以工作費變形賄選狀況，當下要求密切注意，有情資就公正查辦。

國民黨南投縣委員會今開記者會抨擊民進黨抹黑奧步不斷，其中針對地方傳出賄選、走路工等行賄傳聞，國民黨文傳會副主委林家興表示，蔡培慧幕僚在中部群組轉傳變相買票等耳語沒多久，法務部長就南下視察，並跑出來說話要蒐證嚴辦。

林家興質疑，國家機器要介入選舉了？呼籲民進黨勿捕風捉影，並喊話該黨主席賴清德約束，還給南投乾淨選風。並提醒選民，民進黨未來可能繼續進行人格抹滅式抹黑，勿忘高雄黃俊英走路工事件的遺憾，不要輕信謠言、抹黑、抹紅資訊。

對此，蔡培慧競選辦公室表示，立委賴惠員上周就在立法院質詢法務部長要求抓賄，而南投在去年大選，因賄選被收押、判刑多到令南投人蒙羞，此次補選，鄉親更積極提醒有不肖候選人給返鄉車錢、要求選民規避法令簽勞務報酬單等狀況。

而南投地檢署、法務部等相關單位的正視，端正選風、用實力展現民主，各個候選人、競選團隊及人民，不是應該鼓勵並且支持，沒想到，國民黨竟然大開記者會譴責法務部跟檢調要查賄，這是心虛嗎？

蔡培慧則說，變相賄選在南投其實蠻猖獗的，正常雇工時薪1、200元，按照工作時間，做多久領多少，不是發了1000元，然後去（投開票所）晃一下、拿個幾張紙，做做樣子3、5分鐘就結束，沒做實事的變相賄選，她相信檢調會徹查。

國民黨南投縣委會今開記者會抨擊民進黨抹黑奧步不斷，質疑法務部要查變形賄選，是對手陣營抹黑操作，國家機器介入。圖／國民黨南投縣黨部提供
國民黨南投縣委會今開記者會抨擊民進黨抹黑奧步不斷，質疑法務部要查變形賄選，是對手陣營抹黑操作，國家機器介入。圖／國民黨南投縣黨部提供

賄選 法務部 南投 立委補選 蔡培慧 民進黨 國民黨

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