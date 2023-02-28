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高雄工地糾紛3人受傷送醫 1人腹部遭刺傷身亡

得不償失！男子用偽鈔代購香菸 僅賺80元被判3年10個月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣黃姓男子和暱稱「小胖」男子一同搭車，使用偽鈔買菸，約定每買一條菸可抽10元，黃男下車先後買8條菸共獲報酬80元，事後店家發現並報警，黃男被移送偵辦，彰化地方法院審結，依行使偽造通用紙幣罪判處黃男3年10個月有期徒刑。可上訴。

判決書指出，黃男明知不能使用偽鈔，竟與暱稱「小胖」的男子約定每買一包菸可獲10元報酬，2021年7月14日先由小胖用通訊軟體叫車，兩人在員林市員林大道七段與中山路一段附近共乘，司機不知情，載他們二人途經檳榔攤，黃男佯稱要買香菸，下車以5張100元向施姓檳榔攤店員買4條香菸，上車後又路過一家檳榔攤，黃男相同手法向李姓檳榔店員買4條香菸。

施姓、李姓兩店員事後各自檢視收到的百元紙鈔都是偽鈔，向警方報案，警方調閱路檳榔攤監視錄影畫面，傳喚黃男和調度車輛、開車的兩名許姓男子，黃男坦承犯行，許姓男子因不知對方叫車作案被檢方不起訴處分。

彰化地方法院審酌，黃男正值青年，不思尋正途獲取財物，竟利用行使偽造通用紙幣的方式向被害人詐取財物受害，更對社會一般大眾交易及金融秩序造成影響，所為實無足取，惟念及黃男能坦承犯行，犯後態度尚可，被害人所受損害的程度等情形應執行3年10個月徒刑。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

黃姓男子賺80元被判刑3年10個月，得不償失。記者簡慧珍／攝影
黃姓男子賺80元被判刑3年10個月，得不償失。記者簡慧珍／攝影

員林 青年

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