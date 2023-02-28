攔檢點前棄車逃逸驚動警方 大陣仗圍捕移工查出酒駕

越南籍32歲何姓男移工，連假期間跟友人相約喝酒，當晚酒駕回家，未料，途中遇上警方大陣仗路檢；何男為躲避查緝，當場棄車逃逸，但現場有多名警力，察覺異狀立刻上前逮人，他跑沒幾公尺就遭壓制，又被查出酒駕超標，警詢後，將人依公共危險罪移送。

岡山警分局2月25日晚上10時許，在岡山區嘉新東路橋實施路檢，發現何男騎車才剛駛入攔檢點，便在警方前方停車，接著，人下車轉身狂奔，現場員警見狀，群起上前圍捕。

雙方追逐近100公尺，至少7名員警將人團團圍住並壓制在地，本以為是通緝或是失聯移工，這時何男才坦承酒駕，現場提供漱口、並等候20分鐘後，他還用著帶有越南腔調的語氣，向員警說「可以等我5分鐘嗎?」試圖拖延酒測。

經酒測，發現何男酒測值高達每公升0.69毫克明顯違反公共危險罪，警詢後，將他依公共危險罪，移送偵辦。