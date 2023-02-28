月子中心員工拿「確診」情勒 法官認構成恐嚇判刑

43歲余姓男子在高雄知名月子中子擔任送餐人員，余男後來因加班費問題和公司出現糾紛，去年5月在員工群組發文「我只要說員工確診，後果妳了解的」，公司黃姓負責人質疑余男以「確診」要脅，提告恐嚇，高雄地院審理後，認為余發文時疫情正嚴峻，余利用民眾恐懼對公司營運施加不利，已構成恐嚇，判拘役50天，可易科罰金。

判決指出，余男前年9月至去年5月在這間月子中心任職，去年5月間，余疑似因加班費等問題與公司出現勞資糾紛，去年5月27日下午4時許，接連在公司的員工LINE群組中發文，「恭喜大家，我為公司做牛做馬，現在又確診了，欠公司的錢我一毛也不會少給，星期日中午等我過去還錢」。

「欠我的加班費請有良心一點算一算還給我，有沒有超時工作很多離職員工都願意替我作證，多的我也不會拿，公司賺那麼多錢，不需要凹員工這點小錢吧！相信公司都是聰明人，不會想因小失大吧！後面我就不要再說了」、「你了解我的，你可以不給我，但我跟媽媽很會溝通你知道的，我只要說員工確診，後果妳了解的。」

月子中心黃姓負責人質疑余男以「確診」要脅，已經涉及恐嚇，截圖後報警提告，檢方認為余男發文時，正值新冠肺炎疫情期間，而任職公司又經營產婦月子餐，對於員工健康、衛生要求較其他公司高，一但員工染疫確診，恐對公司營運造成影響，發文已對業者造成恐懼，依恐嚇罪將他起訴。