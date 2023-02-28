酒醉遭男友麻吉性侵 女罹患焦慮症從此怕異性

桃園一名王姓男子去年3月與劉姓男子等人組團出遊，期間見劉男女友頗有姿色，竟趁對方不勝酒力醉倒之際，脫褲揉胸性侵，事後挨告性侵還矢口否認，推稱自己也酒醉，不記得事發經過，但慘被其他同行友人打臉，經法院審理，刑事被依乘機性交罪判刑3年6月，民事也被判賠女子70萬元。

判決指出，王男一行人去年3月21日入住宜蘭某民宿，晚間在一樓客廳飲酒歡唱，期間見劉男女友不勝酒力被扶回房間休息，不久也假借回房休息名義離開客廳，再摸進劉男女友的房間上下其手性侵，後來僅穿內褲逃離現場被其他友人撞見，還辯稱自己是去上廁所，最後挨告性侵，也被求償70萬元。

審理時，王男承認和劉男女友發生性行為，但矢口否認性侵；王男辯稱自己當時也喝醉，整個人昏沉沉，不記得事發經過，結果被其他同行友人打臉。

一名與王男認識多年的友人表示，王男喝醉通常直接倒頭睡，或者呆坐在位子上，不會發酒瘋，但他當天還能自己走路，講話也不會語無倫次，應該沒有喝醉；撞見王男從房間走出來的友人則說，王男上樓之前精神狀況都很正常，被問到為何還沒睡的時候，也有說是去上廁所。

法院調查，王男酒後尚能自主行走、正常言談，也清楚記得走出房間是被誰撞見，勘認其雖然飲酒，但意識和事理判斷能力仍屬清晰，推稱酒醉不記得顯屬卸責之詞。

王男因為性侵被宜蘭地院依乘機性交罪判刑3年6月，目前上訴高等法院；民事部分，桃園地院認為王男犯行害劉男2人感情失和，也害劉男女友罹患廣泛型焦慮症，對異性充滿恐懼，最後審酌侵害情節與財力等情，判他須依劉男女友所提金額給付損失賠償。 王姓男子趁組團出遊之際性侵劉姓男子女友，造成女子罹患廣泛型焦慮症，對異性充滿恐懼。示意圖／本報資料照片

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