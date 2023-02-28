噁！安全帽遭噴精 正妹嗅出不對勁揪出變態

高雄林姓男子看到騎樓一輛機車懸掛女用安全帽，竟將安全帽取走，走到鄰近暗巷自慰，射精在安全帽裡，後來女方察覺安全帽遭噴灑不明白色液體，懷疑是精液後報警，循線揪出噴精的林男，高雄地方法院依毀損罪判林拘役20天，可易科罰金。

檢警查出，去年7月12日0時32分許，林男在苓雅區住處附近閒晃，見騎樓機車上放著一頂女用安全帽，趁著四下無人將安全帽取走，跑到鄰近暗巷將精液噴灑在帽子內襯，之後再將帽子放回，從取走安全帽、噴精再放回，前後只花了約2分鐘。

後來被害女子要騎車時，發現安全帽遭噴灑不明液體，且有特殊味道，懷疑遭人噴精猥褻報警，警方獲報後，根據騎樓監視器畫面，鎖定涉案的林男，警方採集安全帽內襯的液體，經與林男DNA比對後，確認精液為林男所噴。