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影／婦營泰式「嗨囉」賭場被捕 馬上又在樹林活蝦餐廳設賭

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林區某泰式活蝦餐廳，前天被警方查獲兼營賭場讓泰籍同鄉聚賭泰式骰子「嗨囉（Hi-Lo）」，並發現其中1名63歲羅姓婦人，去年10月才因經營相同型式賭場被捕，馬上又找77歲邱姓餐廳女老闆合夥開設賭局。

警方掌握情資，發現樹林區保安街二段某泰式餐廳，晚上打烊以後將桌椅移開，關下鐵門讓泰籍移工、在台同鄉席地聚賭泰式骰子玩法「嗨囉」，經埋伏蒐證多日，前天晚上10時55分持搜索票衝入逮捕11人，查扣賭資、抽頭金12萬餘元，其中1對男女逾期居留。

經查，賭場負責人為77歲邱姓老婦和63歲羅姓婦人，2人從泰國嫁到台灣近30年已歸化國籍，其中羅女去年10月才被查獲在樹林區龍興街租賃公寓2樓經營「嗨囉」賭場，當時被查獲20名賭客、57萬元賭資。

羅婦移送法辦之後判處罰金，隨即在11月找上同鄉邱姓老婦，利用邱婦的活蝦餐廳重起爐灶再度開設「嗨囉」賭場，其實這種賭法即使在泰國也不能私自設場開賭，當地新聞亦偶有警方抓賭的報導。

前天警方在活蝦餐廳衝破賭場，警詢後依賭博罪嫌將邱、羅2人移送新北地檢署，9名賭客依違反社會秩序維護法裁罰，其中2人違反入出國及移民法，轉送移民署專勤隊處置。

警方深夜衝進活蝦料理餐廳，查獲泰式「嗨囉」骰子賭場，逮賭9名賭客、查扣賭資12萬餘元。記者林昭彰／翻攝
警方深夜衝進活蝦料理餐廳，查獲泰式「嗨囉」骰子賭場，逮賭9名賭客、查扣賭資12萬餘元。記者林昭彰／翻攝
警方深夜衝進活蝦料理餐廳，查獲泰式「嗨囉」骰子賭場，9名賭客正席地聚賭。記者林昭彰／翻攝
警方深夜衝進活蝦料理餐廳，查獲泰式「嗨囉」骰子賭場，9名賭客正席地聚賭。記者林昭彰／翻攝
警方深夜衝進活蝦料理餐廳，查獲泰式「嗨囉」骰子賭場，9名賭客正席地聚賭。記者林昭彰／翻攝
警方深夜衝進活蝦料理餐廳，查獲泰式「嗨囉」骰子賭場，9名賭客正席地聚賭。記者林昭彰／翻攝
「嗨囉」是1種泰式骰子玩法，可以押數字，也可和莊家比大小。記者林昭彰／翻攝
「嗨囉」是1種泰式骰子玩法，可以押數字，也可和莊家比大小。記者林昭彰／翻攝
「嗨囉」是1種泰式骰子玩法，手工編製骰盅、瓷盤是常見賭具組合。記者林昭彰／翻攝
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賭場 餐廳

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