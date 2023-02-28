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不再流標 桃園「正光路警察宿舍」都更最快年中開工

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導

桃園正光路警察宿舍原為60年破舊老屋，市府結合部分私有地辦理都更案，雖在前年9月就完成設計監造發包，但營造工程卻招標不順，市府去年底一口氣將招標金額由25.46億元提高到33.15億元，終於成功發包。市府住宅發展處表示，該工程預計最快今年中開工，預計2026年完工，未來可提供255戶社會住宅，並紓解現有警察局行政大樓空間。

正光路警察宿舍公辦都更案位於桃園市桃園區正光路，面積2769坪，公有土地約占9成，是市府首次編列預算並擔任實施者的都更案。該案規畫興建兩棟17層社會住宅及一棟16層警政大樓，除有255戶社宅，也會在基地留設大面積開放空間，並開闢正光路71巷計畫道路。

該基地雖早拆除地上物，但去年3月營造工程招標卻沒廠商投標，原因除了缺工缺料問題嚴重，此都更案旁就是桃園知名海砂屋社區「正光花園新城」，廠商擔憂未來施工造成鄰損，且興建警政大樓要求的耐震係數比一般建築高，鋼筋數量及綁法都較一般建築嚴苛。

住發處長莊敬權表示，經重新檢討後，市府決定提高招標金額，去年底終於有廠商投標；預計今年中就會正式動工，預計3年內興建完成。

住發處表示，未來警政大樓除提供原警察宿舍住戶使用，也會由社會局家庭暴力暨性侵害防治中心、警察職務宿舍、部分警政廳舍進駐；另兩棟社宅大樓1、2樓做為辦公室，3樓以上是社宅。

正光路警察宿舍公辦都更案，規畫興建兩棟17層社會住宅及一棟16層警政大樓，也會在基地留設大面積開放空間。圖／桃園市住宅發展處提供
正光路警察宿舍公辦都更案，規畫興建兩棟17層社會住宅及一棟16層警政大樓，也會在基地留設大面積開放空間。圖／桃園市住宅發展處提供
桃園正光路警察宿舍歷經數十年顯得老舊，現建築物已拆除。圖／桃園市住宅發展處提供
桃園正光路警察宿舍歷經數十年顯得老舊，現建築物已拆除。圖／桃園市住宅發展處提供

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