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高雄5旬男涉毒通緝逃亡被逮 女友聽到要囚13年淚崩

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄52歲錢姓男子涉嫌販賣毒品遭法院重判13年確定，今年2月發監執行卻未到案，被法院發布通緝後逃亡，經鼓山警分局追查，前天在鹽埕區將他逮捕，警方帶著錢男返回租屋處，他論及婚嫁的女友看到警方現身，才驚覺錢男竟遭判刑13年，當場淚崩，長達30秒的告別擁抱，也成為錢男入監前的最後溫柔。

警方調查，從事磁磚工的錢男，今年2月2日因毒品案發監未到，被高雄地檢署發布通緝，他自知若13年刑期入監後，等到重獲自由已是兩鬢斑白，於是在檢方通緝後選擇逃亡，在鹽埕區一帶租屋藏匿，躲避警方追緝。

鼓山警分局日前接獲線報，指錢男因通緝不敢回鼓山區自家，租屋在外躲藏，於是由鼓山派出所員警組成專案小組追查，26日晚間埋伏在錢男可能出沒的地點，最後成功逮到準備回家的錢男。

錢男藏匿期間與論及婚嫁的女友租屋在外，但女友卻不知枕邊人涉犯毒品罪遭重判13年，錢男擔心這次入監不知何時才能再聯絡，於是向員警要求讓他回家，好讓他能跟女友好好道別。

警方陪同錢男返家後，錢也主動交付一包安非他命，隨後才跟女友吐露自己通緝的案底，女方一聽錢男得入監13年，當場淚崩，錢則拿起衛生紙為愛人拭淚，貼心舉動也成錢男入獄前的「最後溫柔」。

錢男表示，他知道通緝後在外躲藏，靠著貼磁磚工作支應生活，希望存夠錢後能給未婚妻一個名分，但計畫趕不上變化，最後仍被警方逮到，只能面對自己鑄下的錯誤。全案警詢後，警方依規定將錢解送至高雄地檢署歸案。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

錢男帶員警回租屋處與女友告別，還乖乖交出安非他命。圖/讀者提供
錢男帶員警回租屋處與女友告別，還乖乖交出安非他命。圖/讀者提供
錢男和女友告別時，女方一聽錢得囚13年當場淚崩，錢男貼心拿起衛生紙拭淚，小小舉動成了他入監前的最後溫柔。圖/讀者提供
錢男和女友告別時，女方一聽錢得囚13年當場淚崩，錢男貼心拿起衛生紙拭淚，小小舉動成了他入監前的最後溫柔。圖/讀者提供

通緝 女友 毒品

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