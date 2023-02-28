附帶搜索一、二審見解大不同 露鳥男包藏毒逆轉判無罪

台中李姓男子當街露鳥被逮，警方附帶搜索在他手提包起獲2小包安非他命，法院一審認為相關程序合法依毒品罪判他4月；二審卻發現，警方逮捕李沒當場立即搜索，反而將人、手提包帶回派出所時隔2小時才搜，顯非出於安全考量而違法搜索，改判李無罪，不得上訴。

檢警調查，李男2021年12月25日耶誕節晚上6點多在北區德化街裸露生殖器，第2分局警方獲報依妨害風化現行犯逮捕他，經解送至立人派出所內附帶搜索，於他手提包起獲2小包安非他命。

台中地院一審時，李爭執證據能力，並稱包包並非在他可觸及的範圍，警察搜索時機、目的都不對是違法蒐證；一審查，警方獲報有人裸露下體到場發現李光著下半身，依現行犯逮補他，且李當時聲請提審主張遭非法逮捕也被駁回，認定警方逮捕合法。

一審指出，李男將手提包放在巷口，自己在距離幾公尺處露鳥，遭逮時手提包雖未隨身攜帶但仍在他附近，而屬於「立即可觸及之處所」。

一審說，李當時裸下體、精神異常，警方考量將他帶離逮捕現場，而至附近派出所附帶搜索更安全並維護他隱私，認定警方搜索程序合法，依持有第二級毒品罪判他4月徒刑，得易科罰金。

李男不服上訴，辯稱扣得安毒沒驗指紋無法證明他所有，且警方附帶搜索目的、時間點都不合法，也沒解釋為何拘留他許久後，對不在他身旁的手提包搜索。

台中高分院二審勘驗畫面，發現警察逮捕李後未「當場立即」搜索其手提包，反而將李、手提包帶回派出所，於合法逮捕後「2小時」才在所內搜索包包，但手提包當下打開就能知內容物不至於損及李隱私， 認定警方已不符附帶搜索即時性的合理時間、地點範圍原則。

且執行警員也證稱，逮捕當下沒附帶搜索是因當時沒立即安全上疑慮，另警方在派出所搜索包包時，李男右手已被銬在長椅上。二審認為，可見警方應無保護執法人員安全及防止被逮捕人湮滅隨身證據之急迫考量，遑論該手提包已非李所能立即控制，屬違法搜索。

二審說，警員逮捕李後，在無緊急或不得已下，逕自以附帶搜索為由，無令狀搜找他涉毒品事證，實則侵害他權益，為期促警方未來辦案嚴守規定，考量維護人權等，排除安毒證據力後撤銷一審判決，改判李無罪，全案確定。