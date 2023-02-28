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少校遺失14件機密公文遭記大過案 二審廢棄發回

中央社／ 台北28日電

圖為國防部大門衛兵嚴格檢查進出車輛。報系資料照
圖為國防部大門衛兵嚴格檢查進出車輛。報系資料照

陳姓少校涉遺失14件機密公文，遭國防部軍事情報局以違失情節重大，記大過一次，他不服興訟，一審裁定駁回。陳提抗告，二審認依法可向行政法院提起訴訟，廢棄原裁定發回更審。

判決指出，陳男為國防部軍事情報局所屬特種情報通信室少校新聞官；軍情局以陳男未將民國108年及109年辦畢的14件密級以上公文辦理歸檔並妥善保管，衍生公文遺失，認定陳男違失情節重大。

軍情局經召開評議會，依陸海空軍懲罰法「違反保密規定」及國防部訂頒「國軍保密工作教則」附錄的「國軍人員違犯保密規定行政懲罰基準表」等，決議對陳男記大過一次懲罰（原處分）。陳男不服提起行政訴訟，請求撤銷原處分。

一審台北高等行政法院認為，軍情局決議對陳男記過的懲罰令，是為了嚴明官兵互動分際、維繫部隊紀律行使的懲罰權，性質上屬於內部管理措施，不能提行政訴訟救濟，因此裁定駁回。

陳男不服原裁定，提起抗告，二審由最高行政法院審理，日前認定，軍人受記過的懲罰，屬影響陳男權利的具體措施，且不是輕微干預而已，應准予陳男就原處分提起行政訴訟加以救濟，以落實有權利即有救濟的憲法原則。

二審指出，原裁定認軍人不得就記過懲罰提起行政救濟，從程序上駁回本案，已有違誤，陳男抗告請求廢棄原裁定，為有理由，因此將原裁定廢棄，發回台北高等行政法院更審。

國防部 軍人

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