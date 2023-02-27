快訊

從早燒到晚！高屏溪河道雜草大火竄天際 兩縣市民眾都看得到

雲林車站道岔訊號異常已排除 高鐵：恢復中仍部分延誤

澳洲進口蛋來了！ 最快「這日」可交給加工業者調度

南投立委補選激烈 地方傳出變形賄選引檢調關注

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投立委補選在即，法務部長蔡清祥今到南投地檢署、調查站視察查賄部署情形並慰勉查賄檢調團隊。對於地方傳出，以大量雇用選民當監票、固票人員領工作費的變形賄選手法，蔡清祥表示，已要求查賄團隊密切注意，有情資就公正查辦。

蔡清祥今偕同高檢署台中檢察分署檢察長張清雲、調查局長王俊力至南投地檢署、南投縣調查站視察，除了聽取當地選情分析，並了解目前查察賄選部署情形，同時致贈水果禮盒，慰勉檢調團隊從去年九合一選舉至今仍持續查賄工作。

而此次立委補選選況激烈，地方賄聲賄影傳聞不斷，除了一般買票手法，近期甚至更傳出，有候選人預計在投票日當天，大量雇用選民當監票、固票人員，每人1500元工作費，1個投開票所就安排達20人，甚至更多人的變相賄選手法。

對此，蔡清祥表示，已要求南投地檢署、調查站等要密切注意相關賄選手法，秉持客觀公正立場，有獲得相關情資就分案調查，期間一定密集蒐證，發生有違反「選罷法」、「刑法」等犯罪行徑或手法就依法查辦。

南投地檢署檢察長張云綺表示，該署就已接獲相關選舉情資，密切查證偵辦中，對於以假活動真賄選、藉走路工、工作費名義行賄、選舉賭盤等變形賄選手法，也會加強查緝，本著有聞必查、有據必辦的態度，讓此次補選公正、公平舉行。

此外，針對此次立委補選，法務部調查局已規畫中部地區機動工作站隨時進駐南投縣支援，南投縣調站表示，該站持續與南地檢署、友軍單位保持密切聯繫，共同強力打擊選舉不法，各候選人及樁腳切勿心存僥倖。

南投地檢署也鼓勵民眾主動檢舉賄選，該署表示，民眾若發現有人買票賄選，可直接撥打檢舉賄選專線（049）2242276，或撥打0800024099撥通後按 4，也能上網查詢並掃描南投地檢署檢舉QRCODE 圖碼直接檢舉。

法務部長蔡清祥今到南投地檢署、調查站視察查賄部署情形並慰勉查賄檢調團隊。記者賴香珊／攝影
法務部長蔡清祥今到南投地檢署、調查站視察查賄部署情形並慰勉查賄檢調團隊。記者賴香珊／攝影
選舉投開票所示意圖。圖／本報資料照
選舉投開票所示意圖。圖／本報資料照
法務部長蔡清祥今到南投地檢署、調查站視察查賄部署情形並慰勉查賄檢調團隊。圖／南投縣調查站提供
法務部長蔡清祥今到南投地檢署、調查站視察查賄部署情形並慰勉查賄檢調團隊。圖／南投縣調查站提供
選舉投開票所示意圖。圖／本報資料照
選舉投開票所示意圖。圖／本報資料照

南投 賄選

延伸閱讀

南投立委補選／蔡清祥指示選舉無假期 檢警調聯手出擊

傳僱監票人員發工作費賄選 蔡清祥：有情資就辦

對陳宗彥案表示「直球對決」很傲慢？蔡清祥：外界誤解了

陳琬惠提新事證 指陳宗彥「跨局處喬事快又有效率」

相關新聞

南投立委補選激烈 地方傳出變形賄選引檢調關注

南投立委補選在即，法務部長蔡清祥今到南投地檢署、調查站視察查賄部署情形並慰勉查賄檢調團隊。對於地方傳出，以大量雇用選民當...

南投立委補選／蔡清祥指示選舉無假期 檢警調聯手出擊

第10屆立法委員南投縣第2選區缺額補選投票日已進入倒數，法務部長蔡清祥南下指示檢調單位選舉無假期外，刑事局中部打擊犯罪中...

嫌擋路捶小黃 傷害通緝犯與運將當街互毆雙雙被逮

朱姓男子先前涉犯傷害案被判拘役，因遲未到案執行遭通緝，近日酒醉後又在台北市一處路口捶打一輛計程車，與計程車司機互相扭打，...

餵FM2、逼吸毒煙害3歲女童暴斃還埋屍 毒男判賠650萬

南投男子陳威嘉照顧彭姓女友3歲女兒時，常以尿褲子、說謊為由痛毆到頭骨折，甚至餵FM2、安毒致死後埋屍，一審依殺人罪判無期...

桃園精障男拆11根國旗判拘35天 法官這理由駁回上訴

桃園市詹姓男子前年路過中壢區國宅附近，將路旁11面國旗拔起後折斷，被依侮辱國旗罪判拘役35天，詹不服上訴...

苗栗市KTV前爆爭執 他旁觀突「挑釁亂入」遭警管束

一群10名男女友人今天凌晨在苗栗市一家KTV歡唱酒後，其中2人口角爭執，警方到場處理，旁觀的羅姓男子（31歲）突然挑釁員...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦