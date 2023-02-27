南投立委補選激烈 地方傳出變形賄選引檢調關注

南投立委補選在即，法務部長蔡清祥今到南投地檢署、調查站視察查賄部署情形並慰勉查賄檢調團隊。對於地方傳出，以大量雇用選民當監票、固票人員領工作費的變形賄選手法，蔡清祥表示，已要求查賄團隊密切注意，有情資就公正查辦。

蔡清祥今偕同高檢署台中檢察分署檢察長張清雲、調查局長王俊力至南投地檢署、南投縣調查站視察，除了聽取當地選情分析，並了解目前查察賄選部署情形，同時致贈水果禮盒，慰勉檢調團隊從去年九合一選舉至今仍持續查賄工作。

而此次立委補選選況激烈，地方賄聲賄影傳聞不斷，除了一般買票手法，近期甚至更傳出，有候選人預計在投票日當天，大量雇用選民當監票、固票人員，每人1500元工作費，1個投開票所就安排達20人，甚至更多人的變相賄選手法。

對此，蔡清祥表示，已要求南投地檢署、調查站等要密切注意相關賄選手法，秉持客觀公正立場，有獲得相關情資就分案調查，期間一定密集蒐證，發生有違反「選罷法」、「刑法」等犯罪行徑或手法就依法查辦。

南投地檢署檢察長張云綺表示，該署就已接獲相關選舉情資，密切查證偵辦中，對於以假活動真賄選、藉走路工、工作費名義行賄、選舉賭盤等變形賄選手法，也會加強查緝，本著有聞必查、有據必辦的態度，讓此次補選公正、公平舉行。

此外，針對此次立委補選，法務部調查局已規畫中部地區機動工作站隨時進駐南投縣支援，南投縣調站表示，該站持續與南地檢署、友軍單位保持密切聯繫，共同強力打擊選舉不法，各候選人及樁腳切勿心存僥倖。