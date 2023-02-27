南投立委補選／蔡清祥指示選舉無假期 檢警調聯手出擊

第10屆立法委員南投縣第2選區缺額補選投票日已進入倒數，法務部長蔡清祥南下指示檢調單位選舉無假期外，刑事局中部打擊犯罪中心也已進駐南投縣警局，偵探賄選、暴力及賭盤介入選舉情資。

法務部長蔡清祥指出，選舉無假期，檢調不會因連續假期而鬆懈查賄，且調查局已規畫中部地區機動工作站隨時進駐南投縣支援，各候選人及樁腳切勿心存僥倖。

蔡清祥強調，「有聞必查，有據必辦」，要求南投縣調查站持續與南投地檢署保持密切聯繫，共同強力打擊賄選及妨害選舉等不法，以維護乾淨選風。

南投縣警察局長黃勝源表示，面對南投選情激烈，刑事警察局中部打擊犯罪中心，特別指示大隊長廖水池率領1隊11人已進駐南投縣警局。

為避免歷次選舉中常見選舉賭盤影響選民投票意願，警察局已對轄區簽賭站、網路簽賭或易轉化為選舉賭盤之場所實施查訪蒐證，尤其針對高風險場所落實掌控，以防選舉賭盤影響選舉公平性。