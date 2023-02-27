嫌擋路捶小黃 傷害通緝犯與運將當街互毆雙雙被逮
朱姓男子先前涉犯傷害案被判拘役，因遲未到案執行遭通緝，近日酒醉後又在台北市一處路口捶打一輛計程車，與計程車司機互相扭打，兩人臉、手受挫傷，就醫治療確認無大礙後互告，警方介入後依傷害罪嫌將2人送辦，並將朱男解送歸案、入監執行。
警方調查，44歲朱男2月24日凌晨酒醉徒步行經台北市松山區南京東路三段、復興北路口，因認為48歲張男所駕計程車刻意擋路，出手捶打計程車引擎蓋，張男見狀下車喝止，要求朱男不要離開，他要報警處理，兩人當街爆發口角衝突，扭打在一塊，導致兩人臉、手受傷。
經就醫治療，兩人確認傷勢無大礙後互告對方，警詢後依傷害罪嫌將2人移送台北地檢署偵辦；另發現，朱男先前涉犯傷害案，遭判刑拘役50日，因遲未到案執行，遭台北地檢署通緝在案，詢後也依法解送歸案，入監執行。
警方呼籲，民眾遇有糾紛應循合法理性途徑解決，切勿施暴鬥毆，若有不法，警方定將究辦，絕不寬貸。
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