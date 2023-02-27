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傳僱監票人員發工作費賄選 蔡清祥：有情資就辦

中央社／ 南投27日電

法務部長蔡清祥今天前往南投地檢署及調查局南投調查站，勉勵查辦立委補選檢調人員；蔡清祥說，地方傳出以僱用監票、固票人員領工作費方式賄選，已要求地檢署有情資就查辦。

台灣南投地方檢察署今天下午發布新聞稿指出，法務部長蔡清祥上午在台灣高等檢察署台中分署檢察長張清雲及法務部調查局長王俊力等人陪同下，前往南投地檢署及法務部調查局南投縣調查站，贈送水果禮盒慰問檢調人員。

蔡清祥指出，3月4日即將舉辦南投立委補選，期許查賄團隊密切注意賄選情資，秉持客觀公正立場，全力辦好選舉查察業務；針對地方傳出以僱用監票、固票人員領工作費方式進行賄選，也要求地檢署有情資就查辦，讓選舉公平公正。

南投地檢署檢察長張云綺則說，對於以假活動真賄選、藉走路工及工作費名義行賄、選舉賭盤等變形賄選手法，檢方會加強查緝，維護立委補選選舉公平。

南投 賄選

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