餵FM2、逼吸毒煙害3歲女童暴斃還埋屍 毒男判賠650萬

南投男子陳威嘉照顧彭姓女友3歲女兒時，常以尿褲子、說謊為由痛毆到頭骨折，甚至餵FM2、安毒致死後埋屍，一審依殺人罪判無期，二審改依毒品、過失致死判15年5月，經最高法院撤銷發回更一審中；民事女童父母求償650萬元，陳認諾無抗辯，法院再判陳應給付對方650萬元，可上訴。

一審南投地院指出，陳威嘉2020年2月和女童獨處打到她頭骨折、腦出血，5月又拿針纏黏竹筷製成尖狀物戳刺她大腿，還以木板、鐵製鞋拔痛毆，又命她造拱橋等方式凌虐，甚至餵食安非他命、FM2造成女童6月7日毒發死亡。

但陳找女童生母彭女、蔡姓友人將遺體用棉被、塑膠袋包裹帶到南投名間鄉下掩埋棄屍，同年9月3日女童生日當天警方查獲開挖發現；一審認定，陳朝女童餵毒具殺人不確定故意，依妨害幼童發育、成年人故意對兒童犯殺人罪及棄屍，判他無期徒刑。

陳男、檢方均上訴，台中高分院二審僅維持遺棄屍體罪部分，被訴妨害幼童發育罪嫌，認為陳各次傷害女童時間有間隔，不具持續性，行為樣態也非凌辱虐待等非人道待遇，不構成妨害幼童發育罪。

二審認為，陳雖體罰、傷害女童，但也會照顧生活所需非一昧責打「難認主觀上有殺害女童的動機」，且化驗僅能判斷體內有無毒物，無法定量檢測數值，不能判斷女童遭餵食FM2數量為何，難以女童因FM2累積過量死亡，就認陳有殺人不確定故意。

二審改依成年人以非法方法使未成年施用第二第三級毒品罪、過失致人於死罪及遺棄屍體罪，一共判陳15年5月；上訴經再高法院撤銷發回，現由台中高分院更一審中。

女童父母再提刑事附帶民事損害賠償，主張陳男對女兒餵毒致死，他們和小孩情感深厚卻因陳行為被迫白髮人送黑髮人精神受嚴重打擊，依照2人年紀計算扶養費並各提200萬元精神撫慰金，各對陳男求償300萬元、350萬元。