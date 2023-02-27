桃園精障男拆11根國旗判拘35天 法官這理由駁回上訴
桃園市詹姓男子前年路過中壢區國宅附近，將路旁11面國旗拔起後折斷，被依侮辱國旗罪判拘役35天，詹不服上訴；桃園地院認為，詹行為時知道自己在破壞國旗，足以傷及國民對中華民國情感和國家認同，駁回上訴。
檢警調查，有毒品前科的詹男2021年2月28日下午3時19分許，在桃園市中壢區陸光一街與陸光二街口，看見路旁插置中華民國國旗，沿路強行將11根國旗拔起後折斷，事後遭社區管理委員會報警提告。
詹男警詢、偵訊時行使緘默，不過監視器拍下他犯案過程，桃園地檢署偵結依侮辱國旗罪嫌起訴，毀損罪部分管委會撤告。
審理時詹男坦承「我記得我有拔國旗，但是我當時沒有吃藥」，並稱「有聲音叫我去拔國旗，我就去拔」；法院委託醫院精神鑑定，認定詹雖受精神症狀影響，辨識能力下降，但並未達不能辨識狀態。
法院指出，人民雖有表現思想、觀念或意見的言論自由，包括海報、服裝、身體表現等美國司法實務中的「象徵性言論」，不過詹犯案時未輔以其他言論或行為表達訴求，不符憲法保障的言論自由，審結依侮辱國旗罪判拘役35天，執行完畢後再施以監護6個月以適當治療。
詹男不滿，提起上訴，稱自己主觀上並無侮辱中華民國意圖，不過法院認為，詹行為時知道自己在破壞國旗，行為本身客觀上足以傷及一般國民對中華民國情感及國家認同意識，不需要另外出言貶抑才能認定，駁回上訴。
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