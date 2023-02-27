苗栗市KTV前爆爭執 他旁觀突「挑釁亂入」遭警管束

一群10名男女友人今天凌晨在苗栗市一家KTV歡唱酒後，其中2人口角爭執，警方到場處理，旁觀的羅姓男子（31歲）突然挑釁員警，警方隨即將羅壓制，並帶回管束。

苗栗市一家KTV門口今天凌晨1時占47分發生民眾酒醉滋事事件，附近守望的員警立即到場，並啟動快打警力，到場已無爭執，但旁觀帶有酒意的羅男突然大小聲挑釁警方，他的友人攔也攔不住。

警方調查，現場一開始是胡姓男子（27歲）、李姓男子（36歲）等10名男女離開KTV，胡、李在店前發生口角爭執，經友人排解，沒有進一步衝突，過程中一旁羅男突然大小聲，警方為維持秩序，避免羅男再有滋擾情事，及保護人身安全，帶回保護管束。

警方呼籲民眾，遇有糾紛案件，應理性處理，絕不可使用暴力解決，警方也不容許任何暴力事件發生，對於暴力或其他非法方式介入，必定依法究辦。