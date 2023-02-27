高雄酒駕男急掛戒癮門診 掛號日藏貓膩 法官揪出他的小心機

高雄劉姓男子有4度酒駕前科，去年7月又酒駕上路，被法院判刑5月，檢方執行時不准他接受易刑處分，要他入監悔改，劉男受刑時，稱自己「自費」接受戒癮治療，有決心要戒掉多年惡習，提聲明異議盼可讓他易科罰金或服社會勞動，但法院發現，劉男是擔心要入監後，才急著接受戒癮治療，可見沒真心悔悟，駁回他聲請。

劉姓男子去年7月4月晚間7時、8時許，在三民區建國三路與南台路口被警方攔檢，身上滿是酒味，警方檢測後，酒精濃度達每公升0.51毫克，被依公共危險罪送辦。

高雄地院審理時，法官發現劉男從2001年起，曾因酒駕被法院判刑確定且執行完畢，4度酒駕被逮仍不學乖，照常喝酒後上路，依公共危險罪判刑5月，得易科罰金，另併科罰金3萬元，劉不服上訴也被駁回。

案件執行時，劉男向執行檢察官哭訴自己非常後悔再犯酒駕，為了痛改前非，他已經到高醫自費參加酒癮治療，希望檢方給他易科罰金或易服社會勞動，好讓他成功戒除酒癮，回歸正常生活。

但檢方考量他有4次酒駕紀錄，卻不懂記取教訓再犯，貪圖一時便利騎車上路，因5犯酒駕，不准他接受易刑處分，要他入監好好反省。

劉男不服提聲明異議，改向法官求情，稱自己是真心想悔改，還特別花錢接受戒癮治療，他已經決心要戒掉多年惡習，希望法官可以撤銷檢方的執行指揮命令。

但法官認為，自願接受酒癮戒癮治療並不是入監執行的裁量標準之一，若行為人一犯再犯，即使戒癮治療有顯著成效，仍不足讓他減輕故意犯罪的意識。