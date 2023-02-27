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台南檢調追亂倒廢棄物 拖板車司機洩搜索行動害慘自己
台南地檢署偵辦違法廢棄物傾倒案，前年11月10日到涉案的楊姓父子土地搜索，受託載運開挖廢棄物的游姓拖板車司機，卻在搜索前一天通風報信，告訴楊姓父子檔檢方行動，高雄地方法院審理後，依非公務員洩漏國防以外之秘密消息罪，判游男5月徒刑，得易科罰金。
判決指出，楊姓父子疑涉嫌違規傾倒廢棄物，台南地檢署接獲情資後展開偵辦，去年11月10日，承辦檢察官計畫到楊男等人堆放廢棄物的土地搜索，委託高雄市環保局代為聯繫挖土機、拖板車等機具到場協助偵辦。
環保局承辦人接獲檢方指示後，委託廠商協助聯繫機具，後來經廠商層層轉介，搜索前一天聯絡游姓拖板車司機，請游男隔天協助載送挖土機至開挖現場。
沒想到游男正巧是涉案楊姓父子檔的好友，他憑經驗判斷，發現隔天疑為檢調搜索行動，於是當天晚上連撥2通電話，向楊男等人通風報信。不過，正好檢調偵辦時，對涉案的楊男等人執行監聽，掛線聽到游男打電話通報，另外分案調查後，依洩漏國防以外之秘密起訴游男。
高雄地院審理後，法官痛斥游男利用工作機會，任意洩漏檢警單位搜索消息，妨礙偵查外，還可能讓被搜索人立即湮滅證據或逃亡，綜合相關事證，依法判刑5月，得易科罰金15萬元。至於楊姓父子一案，正由台南地檢署偵辦中。
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