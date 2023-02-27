警破兜售未上市櫃股票詐欺機房 估逾百人受害

新北市海山警分局今天宣布破獲詐欺機房案逮2人。全案涉嫌以財經投資顧問公司名義用網路及電話兜售未上市（櫃）公司股票，初估逾百人受害，詐騙金額逾千萬元。

新北市政府警察局海山分局今天發布新聞稿宣布破獲詐欺機房案，警方表示，日前接獲情資，台北市中山區某社區大樓疑為詐欺機房，經蒐證後於23日派員持搜索票前往查緝。

警方表示，現場查獲陳嫌等2人，現場查扣手機、電腦、話術講稿、教戰手冊、話務電話機、客戶名單資料等證物，初步估計已有逾百人受騙，不法獲利恐達新台幣上千萬元。

經偵訊，陳嫌等人涉嫌以財經投資顧問公司名義，使用網路、電話向不特定民眾兜售未上市（櫃）公司股票，謊稱這些公司股票即將上市（櫃）及立委或社會企業知名人士均有大量購買，且獲利預期可觀等話術，以致被害人誤信購買，待被害人交付贓款後即斷話失聯。

警方表示，另仍有6到7人涉案，後續將持續通知到案，警方依詐欺罪嫌將陳嫌等2人移送台北地方檢察署偵辦。海山分局長王鴻儒表示，全案將持續溯源追查，積極將所有涉案人查緝到案。