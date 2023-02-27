前林務局組長涉收賄無罪確定 收伴手禮仍判休職1年

基地台是令人又愛又怕的電信設施，離太近怕影響健康，離太遠又怕手機沒訊號，苗栗一處位於精華地段的社區大樓，某棟屋頂就裝了中華、台哥大等國內五大電信業者的基地台，其中三戶頂樓戶提告要求拆除基地台，但電信業者稱設置基地台是經過社區區分所有權人會議同意才架設，且不是裝在告訴人房舍的屋頂，但法官認為，電信法位階沒有比公寓大廈管理條例來得大，判決這些基地台得全部拆了。

2023-02-27 11:00