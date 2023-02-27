台南男不滿遭狗吠叫 脫口這個字判處罰金1千元

曾姓男子與鄰居前有嫌隙相處不睦，去年11月15日遇到鄰居在住家附近公車站前遛狗，不滿狗狗吠叫，在大庭廣眾下辱罵「幹」，鄰居不甘受辱提告，台南地院認「幹」顯是汙辱及貶損他人評價的字眼，認他犯公然侮辱罪處罰金1千元。

檢警調查，曾男與鄰居因細故起爭執，心生不悅，去年11月15日2時50分許，在不特定多數人得以共見共聞的台南北區某公車站，公然對鄰居辱罵「幹」，鄰居認足以貶抑其人格及社會評價，訴請警局提告。

檢方傳喚曾男未到，但他於警詢坦承不諱，也與鄰居指訴的情節相符，依涉公然侮辱罪嫌，向台南地院聲請簡易判決。

台南地院指出，曾男以「幹」的言詞辱罵對方，以一般正常社會智識人理解，「幹」顯是汙辱及貶損他人評價的字眼，認他的所為已犯公然侮辱罪。