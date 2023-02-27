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年輕不學好！21歲就背「5條通緝」 台中逃到高雄仍被識破

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄岡山警分局擴大臨檢勤務在岡山區某間釣蝦場附屬KTV包廂，發現21歲陳姓男通緝犯。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山警分局擴大臨檢勤務在岡山區某間釣蝦場附屬KTV包廂，發現21歲陳姓男通緝犯。記者陳弘逸／翻攝
228連假前，高雄岡山警分局擴大臨檢勤務，在岡山區某間釣蝦場附屬KTV包廂，發現21歲陳姓男通緝犯，假裝爛醉躲避查緝，但仍遭警識破，經查陳男因案遭通緝在外逃亡近一年，通緝期間又連續犯案，至少有5條通緝，警詢後，依法將他逮捕歸案。

岡山警分局壽天派出所25日凌晨1時許，執行228連假前夕擴大臨檢勤務，在岡山某間釣蝦場KTV發現陳男；當時員警竟入包廂，陳先假裝喝醉，遭警識破，後又改稱沒帶身分證，不願說出真實身分，企圖規避查緝。

經警方勸說後，陳男才配合查驗；經查，他分別在基隆、新北、桃園、台中犯下詐欺、竊盜、洗錢防制法等5罪，因都未到案，相繼遭當地地檢署通緝。

另發現陳男早在去年3月就因案遭通緝，且通緝期間仍陸續犯案，在外逃亡近一年時間，據悉，他為台中人，平時靠打零工維生，為躲避追緝南逃高雄，最終仍栽在警方手中。

年僅21歲的陳男落網後，在其他縣市犯下的案件，需依相關程序解送到案，警方就花了近6個小時，且往返路程，又讓警奔波18小時才完成歸案。

高雄岡山警分局擴大臨檢勤務在岡山區某間釣蝦場附屬KTV包廂，發現21歲陳姓男通緝犯。記者陳弘逸／翻攝
高雄岡山警分局擴大臨檢勤務在岡山區某間釣蝦場附屬KTV包廂，發現21歲陳姓男通緝犯。記者陳弘逸／翻攝

通緝 岡山 臨檢

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