不履行上性平課及道歉遭罰款 性騷校長敗訴確定

前公東高工藍姓校長涉性騷擾，不履行向被害人道歉及上性平教育課8小時，遭教育部開罰1萬元，限期仍不履行續罰。藍男不服興訟，法院認定教育部開罰無誤，判藍男敗訴確定。

前立法委員洪慈庸曾就此事件於民國107年10月間召開記者會表示，前台東縣公東高工藍姓校長曾性騷擾女學生，但卻沒有向被害人道歉，也未接受8小時的性平教育課，教育部束手無策，校長在學校董事會包庇下，已經退休。

立法院院會107年12月間三讀修正通過性別平等教育法部分條文，明定性騷行為人無正當理由卻不配合執行向被害人道歉、接受性平教育等懲處，最高可處新台幣5萬元，並得按次處罰至配合為止。

判決指出，藍男所涉性騷擾事件處理結果，事實認定，藍男指導被害人過程的言論，符合性平法所稱性騷擾定義，藍男涉及校園性騷擾事件經調查認定屬實，案內其他言行，則非屬性騷擾，但有違校長身分且欠缺性別平等意識言行。董事會議處決定，請藍男向被害人道歉、聘請國立台東大學諮商輔導老師給予藍男8小時性別平等教育課程。

判決指出，藍男不服性騷擾調查結果，循序提起申復、訴願，均經駁回，未提起行政訴訟而確定。藍男仍然固執己見，不接受調查結果，也不接受他必須向被害人道歉、及上8小時性別平等教育課程，且經董事會通知及董事長多次面談勸說，藍男卻仍執意不配合、不履行。

教育部於108年8月15日做出原處分，對藍男開罰1萬元，請藍男於108年9月30日前配合完成，屆期未配合者，得按次處罰至配合為止。藍男不服遭罰，提起訴願遭駁回後，提起本件行政訴訟。

一審法院判決駁回，藍男提起上訴，主張行為時的身分確為學校校長，但是教育部裁罰他時，他已退休，有法律適用錯誤的情形。

二審台北高等行政法院審理後認定，藍男雖已辭去校長職務，但是他所負的行政法上義務仍持續，且依相關規定仍由教育部追蹤執行中；教育部所做原處分，裁處最低額罰鍰1萬元，並無違誤，藍男上訴主張並無理由，日前駁回上訴，全案確定。