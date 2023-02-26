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瑞莎培育體操選手遭黑特 老公護妻怒嗆對方「肥的像豬」被判刑

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瑞莎培育體操選手遭黑特…老公護妻怒嗆對方「肥的像豬」被判刑

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

藝人瑞莎投入台灣體操選手培育，2年前遭發文質疑貢獻，丈夫李兆開心生不滿，留言「乞丐」、「智障」、「肥得像豬一樣」反嗆，暗指特定教練及大學生挨告；法院依公然侮辱罪判李拘役20天。可上訴。

檢警調查，李兆開2021年4月29日看見Dcard論壇上名為「黑特瑞莎真的有付出那麼多？」文章，不滿妻子李瑞莎參與韻律體操推廣事務卻被攻訐、質疑，心生不滿，並認定文章及負面留言是龍潭武漢國小體操教練孟女、龍潭國中教練高女以及2大學生丁女、李女所留。

李男接著在留言區回覆多則留言，包括「文章源頭是龍痰國中教練高jin會，體大李辭蚊，和武汗國小教練孟xiao啞 連和體糙邪會那些老不休故意抹黑瑞莎的」，以及「老乞丐」、「智zhang（智障）」、「廢物」、「肥的像豬一樣」、「用肛門在想」、「腦子有問題」等侮辱性字眼，遭當事人報案提告。

李兆開偵訊時否認犯案，辯稱不記得以前曾使用Dcard帳號，也沒有印象寫過相關留言，偵結後被認定有罪起訴；但後來在法院時李自白認罪，並表示對偏激言論造成當事人心理不舒服，深感歉意，不過並未達成和解、條解。

法院認為，李男僅因配偶參與韻律體操推廣事務受到攻訐、質疑，就輕率於網路公然發表辱罵內容，欠缺尊重他人觀念，考量他犯後坦承，依公然侮辱罪判他拘役20天。

網友2021年4月在網路論壇Dcard發出「黑特瑞莎真的有付出這麽多？」文章，先是感謝瑞莎的付出，但也質疑帳目不明，並指控瑞莎創辦的隊伍是挖角其他地方辛苦培育出來的選手，文章後來遭到刪除。

據指出，有選手及教練在文章下方留言，卻收到匿名帳號回文恐嚇，除指名道姓嗆聲，更點出就讀學校，揚言到校門口「等你們」等語，檢警後來發現留言的IP位置來自瑞莎丈夫李兆開住家。

李兆開（左）不滿妻子瑞莎（右）遭發文質疑，匿名留言怒嗆體操教練「智障」等語，遭法院判拘役20天。圖／取自瑞莎臉書
李兆開（左）不滿妻子瑞莎（右）遭發文質疑，匿名留言怒嗆體操教練「智障」等語，遭法院判拘役20天。圖／取自瑞莎臉書

Dcard 公然侮辱 大學生 瑞莎

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