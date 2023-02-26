台中8人強盜團假借賣泰達幣設局 搶走870萬現金得賠

台中市余姓男子等8人組成強盜集團，佯稱有34顆泰達幣要出售，欲賣950萬元，林姓男子在前年底帶著870萬元現金，到余等人指定的辦公室交易，但卻遭人持辣椒水、彈簧刀搶走裝有現金的行李箱後，以比例朋分財物，事後余等人被警方查緝到案，林與其他5人達成和解，也向余提出侵權損害告訴，法院判余依比例得賠326萬元，可上訴。

判決指出，余姓男子等8人組成強盜集團，在前年11月29日，向徐姓幣商佯稱有34萬元的泰達幣要出售，想要販售950萬元，要徐幫忙找買家，徐找到林男表明欲購買，雙方在同年12月1日，前往指定的辦公室交易，林持裝有870萬元現金的行李箱現身後，與余共謀的魏姓、劉姓、黃姓、林姓男子等人，已在辦公室門口等候，見林現身後，分工以辣椒水、彈簧刀等器械，將行李箱搶走，由余等8名共犯朋分財物。

警方循線帶回涉案余等7人，刑事部分，余被判刑9年6月，其餘共犯則被判刑10年至7年6月不等徒刑，另外林提出民事侵權損害賠償告訴，求償870萬元，因其中5名涉案人，已與林達成和解，賠償168萬元。