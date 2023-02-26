遭控過彎疏失害騎士骨折 法官認半聯結車司機「早已停車」判無罪

蘇姓司機駕駛營業半聯結車，行經台北市北投區崇仰一路，行經轉彎出處遭控未注意車前狀況、貿然前行，對向機車騎士見狀閃避半聯結車，緊急剎車失控倒地，鎖骨骨折受傷。司機遭依過失傷害罪起訴，士林地方法院日前審結，認定司機透過凸面鏡看到騎士早已停車，等待騎士過彎，宣判無罪。

蘇姓司機聲稱，沒有過失，他駕駛聯結車下山，經過事發地點左轉彎道，正對面有1個凸面鏡，他看到騎士騎車過來，停車好幾秒，騎士轉彎後看到聯結車自己摔車，兩車沒有碰撞；當時右邊有臨停車輛，他沒有緊靠右邊左轉。

判決指出，2021年1月13日上午8時許，蘇姓司機駕駛聯結車在北投區崇仰一路由東往西方向行駛，行經該路段第6號燈桿附近彎道，騎士從對向行駛至彎道，失控倒地，機車刮地痕跡長3.7公尺，騎士受傷右側鎖骨骨折。

根據事故現場圖，車道寬6.6公尺，右側上停數輛自小客車，聯結車車頭定位朝西、無明顯擦撞痕，左前車頭、左前車尾分別距離崇仰一路南緣2.7公尺及1.3公尺。

法官認為，根據google地圖實景照片顯示，蘇姓司機駕駛視線可見凸面鏡，加上半聯結車車體大車距長有內輪差，轉彎行駛不易掌控，若非事先煞停，車體將會更靠近轉彎處，認定未往車道右側過度偏駛，且無煞車痕，採信蘇姓司機從凸面鏡看到機車後，停下等待通過之說法。司機見到機車已採取停車的安全措施，無法預期與防範騎士騎車操控失當滑地行為，難認違反注意義務，不成立過失傷害罪。

法官認定，車輛行車事故鑑定結果指出，蘇姓司機「未注意車前狀況」僅稱車輛未靠右行駛，忽略司機已先停車的可能性，為鑑定瑕疵，難以採信，全案諭知蘇姓司機無罪。可上訴。